Die Stadt Singen will Oberzentrum werden, dazu will sie sich entwickeln können und diese Entwicklung sieht die Verwaltung jetzt durch den Regionalplan 3.0 der Region Hochrhein-Bodensee zu stark eingeschränkt. Der Regionalplan legt die räumliche Entwicklung der Region für rund 15 Jahre fest und möchte wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklungen in der Region in Einklang bringen.

Er ist noch nicht beschlossen und die Stadt kann ihre Änderungswünsche einbringen. Sonja Martin vom Fachbereich Stadtplanung stellte im Bau- und Planungsausschuss die Stellungnahme der Stadt Singen zum Plan vor.

Grenzen um die Stadt zu eng

Ein Kritikpunkt der Stadt ist, dass im Plan die Grenzen, innerhalb derer eine Kommune Flächen für Wohnraum oder Gewerbe entwickeln kann, um die Stadt und die Ortsteile enger gezogen sind als im Regionalplan 2000. Die Entwicklung auf vorhandenen Flächen sei wichtig, trotzdem brauche eine Kommune ein bisschen mehr Spielraum, so die Stadt.

Bis auf die Flächen Tiefenreute-Bühl und ein potentieller Standort für ein Kreis-Klinikum sei die Kernstadt im Plan vollständig von Grünflächen umschlossen, das sei auch bei allen Ortsteilen so und schränke die Entwicklungsmöglichkeiten ein. Singen entlaste den Bodenseeraum im Bereich Wohnen und müsse dieser Aufgabe auch nachkommen können.

Auch kritisiert die Stadtverwaltung die durch den Plan eingeschränkten Entwicklungsmöglichkeiten für Gewerbe und Industrie. Das Mittelzentrum Singen dürfe sich demnach in Sachen Gewerbe um 20 Hektar entwickeln. Kleinere benachbarte Gemeinden dürfen sich laut Plan um 15 Hektar entwickeln. Der Gewerbeflächenbedarf eines Mittelzentrums müsse sich nach Meinung der Stadt in größerem Maß als fünf Hektar entwickeln dürfen, als die eines Unterzentrums.

„Dellenhau nicht zum Kiesabbau geeignet“

Die Stadt bezieht auch erneut Stellung zum Kiesabbau im Dellenhau: Das Gebiet sei im Regionalplan unzutreffend als zum Kiesabbau „genehmigt/im Abbau“ bezeichnet. Die Genehmigung zum Kiesabbau sei zwar erteilt worden, doch die umliegenden Gemeinden und die Stadt hätten Klage gegen die Genehmigung eingereicht. Die Genehmigung habe keinen Bestand mehr, derzeit werde eine erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfung vorgenommen. Das Gebiet sei aus dem Plan herausgenommen worden, die Fakten hätten gezeigt, dass das Gebiet nicht zum Kiesabbau geeignet ist.

Oberbürgermeister Bernd Häusler erklärte im Ausschuss, dass er sich im Regionalverband für die Entwicklung der Stadt zum Oberzentrum stark machen will. „Wir sind die zweitgrößte Stadt im Gebiet Hochrhein-Bodensee“, sagte er, dem müsse Rechnung getragen werden. „Die Bundesregierung sagt, es müssen 100.000 Wohnungen gebaut werden, wie soll man das bauen, wenn man im Innenbereich wegen des Klimas nicht zu sehr verdichten soll“, sagte Häusler.

Gemeinderat Markus Weber (Neue Linie) stimmt ihm zu: „Wir müssen Entwicklungschancen schaffen. Singen muss sich behaupten.“ Die Ausschussmitglieder unterstützen die Stellungnahme mit zwei Enthaltungen. Der Gemeinderat hat das letzte Wort.