Singen wählt seinen Oberbürgermeister – und der SÜDKURIER lädt die Kandidaten zu einer Diskussionsrunde aufs Podium in der Singener Gems. Die Veranstaltung findet am Montag, 21. Juni, um 19 Uhr statt. Im Rennen bei der Wahl sind Amtsinhaber Bernd Häusler, der den Chefsessel im Singener Rathaus verteidigen möchte, und Herausforderer Helmut Happe. Vorausgesetzt der Gemeindewahlausschuss nimmt beide Bewerbungen in seiner Sitzung heute Nachmittag um 16 Uhr an, sind beide Bewerber aufs Podium des SÜDKURIER geladen. Dabei sein werden auch Gäste aus der Singener Bürgerschaft.

Andreas Kämpf, Leiter des Kulturzentrums GEMS in Singen (links), und SÜDKURIER-Redaktionsleiter Stephan Freißmann laden zur SÜDKURIER-Podiumsdiskussion vor der OB-Wahl 2021 in den Saal der GEMS | Bild: Tesche, Sabine

Sie können live dabei sein, wenn die Kandidaten zum ersten und vielleicht einzigen Mal öffentlich aufeinandertreffen. Es sind noch Plätze im Saal der Gems zu haben. Wer live beim Schlagabtausch dabei sein will, kann sich schnell und einfach hier anmelden: meinSK.de/ob-wahl21. Wer kein Internet hat, kann sich auch unter der kostenfreien Telefonnummer 0800/880-8000 melden. Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln ist die Zahl der Plätze begrenzt. Außerdem bitten wir um einen negativen Corona-Schnelltest, der nicht älter als 48 Stunden ist. Teilnahmeschluss für die Anmeldung ist am heutigen Dienstag, 15. Juni, um 12 Uhr. Am Nachmittag werden die Ticket-Gewinner informiert.

Singen Singen wählt seinen OB: Der SÜDKURIER lädt die Kandidaten zum Schlagabtausch aufs Podium Das könnte Sie auch interessieren

Natürlich ist das Podium auch ein Ort für Leserfragen. Diese fließen in die Moderation des Abends ein. Wer eine Frage an die Bewerber loswerden will, kann sich ab sofort mit Name und Adresse an diese E-Mail-Adresse wenden: http://singen.redaktion@suedkurier.de