Wie die Stadt singen in einer Pressemitteilung bekannt macht, wurde Boesken vor 93 Jahren im schlesischen Liegnitz geboren, studierte zunächst Maschinenbau und arbeitete dann bei der Auto-Union in Ingolstadt. 1977 kam er als Generaldirektor zur damaligen Alusingen, bis 1992 war er Generaldirektor und Vorsitzender der Geschäftsleitung der Alusingen GmbH, von 1988 bis zu seinem Ausscheiden 1993 auch Geschäftsführer und Holding-Chef der deutschen Alusuisse Lonza-Gruppe.

„Welch hohes Ansehen Boesken in der gesamten Branche einnahm, wurde deutlich, als er 1986 zum ersten Präsidenten des Verbands der Aluminiumverarbeitenden Industrie Deutschlands gewählt wurde“, erinnerst Singens OB Bernd Häusler im Nachruf der Stadt. Darüber hinaus war Boesken erfolgreich unternehmerisch tätig: 1994 gründete er die Boesken GmbH mit den Beteiligungsgesellschaften Wefa Singen, Wefa Inotec und Wefa Bohemia, deren Geschicke er bis in die letzten Monate aktiv mitbestimmte.

Singen Singens Ehrenbürger Dietrich H. Boesken wird 90 Das könnte Sie auch interessieren

Dietrich H. Boesken engagierte sich auch in vielen berufsständischen Vertretungen und der Kammer. 1981 wurde er zum Präsidenten der IHK Hochrhein-Bodensee gewählt, ein Amt, das er 20 Jahre lang ausübte. Auch als IHK-Ehrenpräsident war er lange noch aktiv. Daneben brachte er sein Wissen und seine Schaffenskraft in vielen weiteren Verbands- und Gremienaktivitäten ein, so als Präsident der Universitätsgesellschaft Konstanz und im Präsidium des Kuratoriums der Fachhochschule Konstanz, der heutigen HTWG

Mit Dietrich H. Boesken verliert Singen einen Menschen, der sich leidenschaftlich mit der Stadt und der Region identifizierte. Vor allem in Singen hätten ihm Vereine und Einrichtungen im kulturellen wie sozialen Bereich als Mäzen und Spender sehr viel zu verdanken. Die Singener Bürgerstiftung, die Dietrich H. Boesken mit aus der Taufe hob, wäre ohne sein Engagement und seinen Beitrag nicht zu einer Erfolgsgeschichte geworden.

Konstanz Schau mal, wer alles da war: Die schönsten Szenen vom Uni-Geburtstagsfest Das könnte Sie auch interessieren

Dietrich H. Boesken wurde für sein herausragendes Wirken mit zahlreichen staatlichen Auszeichnungen bedacht. Die Stadt Singen ehrte ihn, der hier vor mehr als vierzig Jahre seine Heimat fand, 1992 mit der Ehrenbürgerwürde.

Oberbürgermeister Bernd Häusler würdigte Dietrich H. Boesken in einem Kondolenzschreiben an die Familie als einen „Mann, der eine große Lücke hinterlässt. Singen werde ihm eine würdige Erinnerung bewahren“.

Auf Wunsch des Verstorbenen fand die Beisetzung im engsten Familienkreis statt.