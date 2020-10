Singen verliert einen seinen Ehrenringträger: Horst Rieger ist am Samstag verstorben. In einer Schweigeminute würdigte Oberbürgermeister Bernd Häusler im Gemeinderat die Verdienste des Verstorbenen. „Horst Rieger hat die Stadt über Jahre geprägt. Die Stadt Singen verliert mit ihm einen geradlinigen Streiter für ihre Belange“, so Häusler. Laut Häusler sei er eine der treibenden Kräfte hinter dem Bau einer angemessenen Singener Stadthalle gewesen.

Singen „Wir haben die Emotionen vermisst“: Roland Frank verrät, wie es nach der Corona-Pause mit der Stadthalle weitergeht Das könnte Sie auch interessieren

Rieger saß bis 2004 für die FDP im Gemeinderat. 1973 kam er als Nachfolger des ehemaligen Stadtrates Erich Hohenberger in das Gremium. Er galt als Fachmann, der die Finanzen im Rat stets im Blick hatte. Als langjähriges Vorstandsmitglied war er im Verein zur Förderung der Vorschulerziehung tätig. In Anerkennung seiner außerordentlichen Verdienste verlieh ihm der Gemeinderat im Jahr 2004 den Ehrenring der Stadt. In Würdigung seiner Verdienste wurde Rieger bereits im Jahre 1984 die Ehrenmedaille der Stadt Singen in Silber und im Jahre 1993 die Ehrenmedaille der Stadt Singen in Gold verliehen, auch die goldene Ehrennadel des Städtetages wurde ihm für langjährige Ratsarbeit ausgehändigt.