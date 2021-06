Es war der zweite Einsatz der deutschen Nationalelf bei der Europameisterschaft – und das Ergebnis ließ die Menschen unterm Hohentwiel jubeln. Ging das Auftaktspiel gegen Weltmeister Frankreich noch verloren, so gewannen Jogis Jungs gegen den amtierenden Europameister Portugal nun mit vier zu zwei.

Schwarz-rot-gold wird präsentiert: Fans vor dem Rathaus jubeln den Autos zu. | Bild: Tesche, Sabine

Das sorgte für Applaus bei den Zuschauern, die bei warmem Sommerwetter die Partie unter freiem Himmel in Restaurants und Gastwirtschaften verfolgten. Und viele Singener Fußballfans zogen nach dem Spiel per Autocorso durch die Innenstadt. Die schwarz-rot-goldenen Fanartikel waren an vielen Stellen der Stadt zu sehen.

Spaß am Ergebnis haben auch diese beiden Fahrer von eher ungewöhnlichen Autos. | Bild: Tesche, Sabine

Jonas Jakob freut sich vor dem Singener Rathaus. | Bild: Tesche, Sabine

Die Erwartung ist nun, dass der Sieg der Nationalmannschaft Auftrieb für die Partie gegen Ungarn am kommenden Mittwoch, 23. Juni, gibt (Anpfiff um 21 Uhr). So hochsommerliche Temperaturen wie jetzt sind dann allerdings nach derzeitigem Wetterbericht nicht zu erwarten.

Bei den Zuschauern im Casa España gab es Beifall für den Sieg der deutschen Nationalelf. | Bild: Tesche, Sabine

