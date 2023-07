„Komm und guck“ heißt ein Projekt des Singener Kunstvereins, das jetzt zum dritten Mal umgesetzt wurde. Fünf Kunststudenten haben sich zwei Wochen in der Stadt umgesehen und ihre Eindrücke Form werden lassen. Zur Finissage wurden ihre Werke vorgestellt – und es kamen viele und guckten genau hin.

In der Skulptur gebe es nur drei Positionen, erläuterte Hochschullehrer Daniel Bräg: „Stehen, liegen oder lehnen.“ Und alle drei seien in Singen zu sehen. Bräg, Vizepräsident der Münchner Akademie, hat die fünf Münchner Studenten nach Singen gebracht, um sich hier mit der Stadt und dem Raum auseinanderzusetzen.

Jiangyue Guo, Thomas Kain, Ikue Ohta, Sumire Sakuma und Andrea Veselá haben sich auf die Spuren der Industrialisierung in Singen begeben, der Magie von Maggi nachgespürt und sich von Poppele-Zunftmeister Stephan Glunk in die Tiefen des Brauchtums einführen lassen. Dass dabei sogar ein Schellenhansel Eingang in die Kunst gefunden hat, hat nicht nur Angelika Berner-Assfalg fasziniert. Welche Bedeutung diese Maske hat, wollte Jiangyue Guo herausfinden und hat einen Science-Fiction-Kurzfilm produziert, der im Untergeschoss der Atelierräume gezeigt wurde.

Den gebürtigen Pfullendorfer Daniel Bräg und Singen verbindet eine lange Geschichte. „Angefangen hat es mit der Beteiligung meiner Frau bei der Ausstellung Kunst im Umspannwerk zu Beginn der 90er-Jahre“, erinnert er sich. Mit der Galerie Vayhinger gibt es enge Kontakte – und jetzt hat ihn das Kunstvereinsprojekt in die Ekkehardstraße geführt. In den Räumen des einstigen Foto Sauter hat Kunstvereinsvorsitzende Ulrike Veser den passenden Ort gefunden, den die fünf angehenden Künstler bespielten. „Die breite Unterstützung, die sie dabei erfahren haben, ist toll“, lobt Veser die Singener.

Auch Oberbürgermeister Bernd Häusler hat sich die Zeit genommen, einen Blick hinter den frisch gewebten, textilen Vorhang der Industrialisierung von Andrea Veselá und Tom Kain zu werfen. Sie beschreiben ihre Installation als verzerrten Zugang zur Effizienz der Wirtschaftsabläufe.

Ikue Ohta und Sumire Sakuma hat vor allem die Ruine Hohentwiel begeistert. Ihr Projekt „Ich baue meine eigene Festung“ lässt mitten in der Stadt aus gefundenen und gesammelten Objekten eine florale Skulptur entstehen, dessen Dynamik ebenfalls filmisch festgehalten wurde. „Unser Ansatz ist die Erforschung des Dialogs“, erläutern die Künstlerinnen Ohta und Sakuma zum Finale des Kunstprojektes.