Bei einem Stadtrundgang, zu dem die SPD-Fraktion eingeladen hatte, zeigte sich wieder einmal, dass die Hohentwielstadt zwar modern ist, sich aber ihrer Geschichte wohl bewusst ist. Um gründerzeitliche Gebäude, die nicht denkmalgeschützt sind, vor dem Abriss zu bewahren, hatte der Gemeinderat im Mai 2022 die Erhaltungssatzung für die Innenstadt beschlossen.

Tilo Brügel von der Stadtverwaltung erläuterte (hier bei der Villa Hepp) interessante Dinge über historische Gebäude, die dank der Erhaltungssatzung nicht abgerissen werden können. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Mit Tilo Brügel, bei der Stadtverwaltung zuständig für Denkmalschutz, Stadtsanierung und Bebauungspläne, hatte sich die SPD einen Experten an die Seite geholt, der die 20 Interessierten bei einem Spaziergang zu markanten Gebäuden führte.

Erste Station war das Haus „Scheffelstraße 26“. Im Jahre 1907 gebaut, beherbergte es damals zunächst das Kaufhaus Guttenberg. „Hier haben wir ein Beispiel, wie man eine Fassade entwickeln kann“, sagte Brügel. Das Haus stehe nicht unter Denkmalschutz, aber weil es in der Erhaltungssatz ist, wird es als Ortsbild prägendes Gebäude erhalten bleiben.

In der Scheffelstraße gebe es weitere schöne Gebäude, die aber wegen massiver Vordächer nicht so zur Geltung kämen, wie es zum Beispiel beim Gebäude Scheffelstraße 33 der Fall ist. „Ich will nicht alle Vordächer sofort verbieten, aber man könnte für manche Häuser individuelle Lösungen, zum Beispiel mit leichteren Vordächern aus Glas finden“, so Brügel.

Das historische Café Hanser ist vom Cano mehr als halb umzingelt. Wichtig war, dass es dank der Hartnäckigkeit des Besitzers nicht abgerissen wurde. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Bei der Villa Hepp in der Erzberger Straße 8 hielt die Gruppe danach an. Hier habe es beim Verkauf der Besitzer zunächst eine Diskrepanz zwischen den Plänen der neuen Eigentümer und dem Denkmalschutz gegeben, so Brügel.

Auch hier habe man dann eine kreative Lösung gefunden, so dass die Villa erhalten blieb. Dass das Café Hanser am Cano nicht dem Bagger zum Opfer gefallen ist, sei auch der Sturheit des Besitzers zu verdanken. Nun warte man, dass der Garten hinter dem Café aus seinem Dornröschenschlaf erwacht.

Das Gebäude in der Hegaustraße 25 ist nun auch in der Erhaltungssatzung. Der links daneben liegende Garten (hier ist nur ein kleiner Ausschnitt zu erkennen) ist eine Perle in der Innenstadt. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Seitlich des Cano fiel der Blick der Gruppe auf das Gebäude Hegaustraße 25 mit seinem großen, alten Garten. „Solche Grundstücke sind Perlen in der Stadt“, merkte Hermann-Josef Krug an. Er war erst vor einem Jahr mit seiner Frau Solveig von Überlingen am See nach Singen gezogen. „Wir haben uns bewusst für Singen entschieden“, sagte er.

Am alten Zollhaus schaute die Gruppe auf drei wunderbar sanierte Gebäude. „Drei von vier Ecken sind am Thurgauer Platz schon toll“, sagte Stadtrat Walafried Schrott. Das grüne Haus, wo heute das Café Horizont ist, ist auch durch Weiterentwicklung des Denkmalschutzes erhalten geblieben.

Beim Gebäudekomplex des Hospizzentrums sei es gut gewesen, dass die Villa Wetzstein der Stadt geschenkt worden war. Am Herz-Jesu-Platz endete der Rundgang. Die SPD-Stadträte Walafried Schrott, Hans-Peter Storz, Regina Brütsch und Christa Bartuschek sind jedenfalls glücklich, dass es mit der Erhaltungssatzung gelingen wird, dass identitätsstiftende Gebäude erhalten bleiben werden.