Hat Singen ein Sporthallenproblem? Mit Blick auf die Kernstadt könnte man dies meinen, denn dort fehlt es an mindestens fünf Ein-Feld-Sporthallen: Dies ist das Ergebnis des Sportentwicklungsplanes, der jüngst im Ausschuss für Schule und Sport vorgestellt wurde. Gerade die Versorgung durch Sporthallen für den Schulsport sei laut Stefan Eckl vom Institut für kooperative Planung und Sportentwicklung (IKPS) besorgniserregend. Es herrsche in der Kernstadt eine einheitliche Unterversorgung für die Singener Bildungseinrichtungen. „Es gibt zwar mehrere Hallen, aber viele davon sind zu klein“, sagte Eckl.

Der Versorgungsgrad in Singen liege mit 0,22 Quadratmetern pro Einwohnern unter den von Kommunen zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern. „Viele Schüler benötigen für die Transtportwege deutlich mehr Zeit, als für den eigentlichen Sportunterricht“, so Eckl weiter. Seiner Aussage nach, geben zwei Drittel aller Singener Schulen an, dass die Hallenzeiten nicht ausreichend seien.

Auch bewegungsfreundliche Pausenhöfe fehlen

Erschwerend hinzu komme, dass mehrere der zwölf Schulen ihren Pausenhof ebenfalls nicht als bewegungsfreundlich erachten. Konkret sind dies die Beethovenschule, die Ekkehard- und die Zeppelinrealschule, das Friedrich-Wöhler-Gymnasium, die Hardtschule, die Johann-Peter-Hebel-Schule sowie die Zeppelin-Realschule.

Vereinssport ist nur wenig besser

Nur wenig, aber immerhin besser, bezeichnete Eckl die Situation im Vereinssport. „In Singen ist die Bewertung der Situation durch die Vereine besser, als im Durchschnitt vergleichbarer Kommunen“, sagte er. Lediglich im Winter gebe etwa ein Drittel der Vereine an, dass zu wenige Hallenzeiten zur Verfügung stehen. Laut Eckl würde es in diesem Bereich lediglich an einer Einzelfeldhalle fehlen. Rechne man im Winter die Fußballvereine dazu, wären es zwei Einzelfeldhallen.

Die Aussagen ließen die Ausschussmitglieder erst einmal schlucken. „Die Ergebnisse des Sportentwicklungsplanes stellen uns vor ein großes Dilemma“, sagte Hans-Peter Storz (SPD). Man stehe angesichts leerer Kassen vor vielen Herausforderungen wie etwa Kita-Neubauten, die Scheffelhalle, das Hallenbad und Parkhäusern. „Und jetzt sind wir bei den Hallen auch noch unterversorgt“, so Storz weiter. Gerade die Schulen seien Orte, in denen Bewegung von enormer Bedeutung sei.

Der Wunsch nach einer großen Halle wächst

Nicht viel Neues ergebe die Auswertung hingegen für Christine Waibel (FDP): „Das ist die Fortschreibung der Probleme aus den Vorjahren.“ Eine neue Drei-Feld-Halle wäre ihrer Ansicht nach die Lösung. „Wir sollten diese große Lösung anstreben, auch wenn es finanziell eigentlich nicht geht“, sagte sie. Bürgermeisterin Ute Seifried erklärte, dass der Sportentwicklungsplan vor allem eines bestätige: „Wir werden irgendwann einmal eine neue dreiteilige Halle brauchen.“ Dass sich das Hallenproblem auf die Kernstadt konzentriere liege für Angelika Berner-Assfalg (CDU) an der neuen Mehrzweckhalle in Beuren, die im vergangenen Jahr eröffnet wurde. „Deswegen sind die Ortsteile so gut versorgt. Aber wir schieben die große Sporthalle für Singen jetzt schon viele Jahre vor uns her“, sagte sie.