Es ist ein Wort, das deutlich ins Auge sticht: Mitgliederrekord. Denn genau diesen hat die IG Metall in Singen im Jahr 2022 verzeichnet. Laut einer Pressemitteilung blicke die Gewerkschaft positiv auf das vergangene Jahr zurück, zum Jahresende verzeichnete die Geschäftsstelle in Singen 8.217 Mitglieder. 944 Mitglieder davon schlossen sich der Singener IG Metall sogar neu an. Dies sei ein Neuaufnahmenrekord, der selbst das extrem positive Jahr 2018 übertrumpft. Denn prozentual betrage der Mitgliederzuwachs in Singen 6,1 Prozent.

Frederic Striegler, zweiter Bevollmächtigter bei der IG Metall: „Viele Arbeitgeber erkennen, bei allen unterschiedlichen Interessen, einen hohen Wert an einer guten Zusammenarbeit mit der IG Metall.“ | Bild: Benjamin Schmidt

Für Frederic Striegler ist der Mitgliederzuwachs ein klares Indiz für die gute Arbeit der vergangenen Jahre. Laut dem zweiten Bevollmächtigen der IG Metall in der Region habe der Zuwachs mehrere Ursachen. „Zum einem hat die IG Metall eine Tarifrunde in ihrer Schlüsselindustrie, der Metall- und Elektroindustrie, im vergangenen Herbst geführt. Im Zusammenhang mit der Unwegsamkeit Krieg, Corona, Lieferkettenproblematik und Nachwehen von Corona war dies eine sehr zugespitzte Tarifrunde und hat viele Menschen zum Eintritt gebracht“, sagt er.

Zum anderen habe die IG Metall intern eine Neujustierung der Ausrichtung hinter sich – alles unter dem Motto „Das Mitglied steht im Mittelpunkt unseres Handelns“. „Des Weiteren haben wir in den letzten Monaten verstärkt Betriebsratsgründungen begleitet – die mannigfaltigen Krisen sensibilisieren die Beschäftigten sich stärker mit ihren ökomischen Verhältnissen auseinander zu setzten und kommen zum Ergebnis, dass eine Interessensvertretung und eine Tarifbindung erstrebenswert sind“, so Striegler weiter.

Auch die erste Bevollmächtigte Helene Sommer sieht dies so: „Die Gewerkschaft geht auch gestärkt aus der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie. Die vergangene Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie hat gezeigt, dass die IG Metall auch in schwierigen Zeiten ein Garant für gute Löhne und Arbeitsbedingungen ist“, wird sie in einer Stellungnahme zitiert. Dies sei von den Beschäftigten in den Unternehmen nicht nur honoriert worden, sondern auch andere Beschäftigte, die nicht im Genuss einer Tarifbindung stünden, würden dies zum Anlass nehmen, sich zu organisieren um auch deren Bedingungen zu verbessern.

Gibt es jetzt mehr Gewerkschafts-Aktionen?

Die steigenden Mitgliedzahlen werde laut Frederic Striegler auch Auswirkungen auf die Aktionen der IG Metall haben – vor allem mit Blick auf deren Anzahl. Auf die Frage des SÜDKURIER, ob nun mit vermehrten Aktionen zu rechnen sei, gibt es vom zweiten Bevollmächtigten eine eindeutige Antwort: „Ja, definitiv!“ Laut Striegler würden Menschen, die in eine Gewerkschaft eintreten, eine Erwartungshaltung haben.

„Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, werden auch mehr Aktionen die Folge sein. Auch die vielen Betriebsratsgründungen führen zu mehr Aktivität“, betont Striegler. Häufig sei dies der erste Schritt, der zweite sei der Wunsch der Belegschaft in den Genuss eines Tarifvertrags zu kommen; auch dies führe zu verstärkten Aktivitäten und Aktionen.

In den kommenden Jahren würde sich aber auch die IG Metall mit den Krisen der Zeit beschäftigen müssen. Dazu zählen für Striegler die Themen Energie, Krieg und Lieferketten. „Sie alle machen unsere Wirtschaft instabiler und das Regulativ Interessenvertretung wird an Gewicht zunehmen müssen“, sagt er. Weitere Themen wie Transformation, Digitalisierung der Arbeit, künstliche Intelligenz würden die Arbeitswelt der Zukunft zudem maßgeblich verändern.

„Viele Beschäftigten kennen ihren Preis nicht!“

Um für die Krisen der Zeit gewappnet zu sein, ist es für die Gewerkschaft wichtig, mit den Arbeitgebern in engen Kontakt zu stehen. Und diesen Kontakt bezeichnet Frederic Striegler im Hegau als gut. „Viele Arbeitgeber erkennen, bei allen unterschiedlichen Interessen, einen hohen Wert an einer guten Zusammenarbeit mit der IG Metall“, sagt er.

Und zuletzt wäre da noch die Frage, ob die Gewerkschaft ihre Mitglieder angesichts von Energie- und Wirtschaftskrisen auch das ein oder andere Mal ausbremsen müsse. Auch darauf gibt es vom zweiten Bevollmächtigten eine klare Aussage: dies komme eher selten vor. Häufiger sei der Fall, dass laut Striegler viele Beschäftigte ihren „Preis“ nicht kennen würden. „Wir leben in einer Region, in der wir nicht von Fachkräftemangel sprechen. Nein, wir reden von einem allgemeinen Beschäftigtenmangel. Der Kampf um die besten Köpfe in der Region hat schon längst begonnen, einigen Beschäftigten ist diese Machtposition noch nicht klar“, betont er.