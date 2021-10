Ein Zentrum für die Südstadt und ein Herzstück der Quartiersarbeit soll es werden: Christian Siebold und Udo Engelhardt haben große Pläne für das Siedlerheim in der Südstadt. In das Gebäude soll nach der langen Corona-bedingten Pause wieder Leben einziehen. Dafür haben sich zwei Organisationen zusammengetan. Siebold ist Vorsitzender des Vereins Siedlergemeinschaft, dem das Gebäude gehört. Engelhardt ist Vorsitzender des Vereins Kinderchancen Singen. Und auch die Stadt ist mit von der Partie, denn ihr gehört das Grundstück, das laut Engelhardt in Erbpacht vergeben wurde.

Die beiden Vereine haben eine Hausgemeinschaft gegründet, um das Siedlerheim zu nutzen, erzählen sie. Die Grenze zwischen den beiden Anteilen wird zeitlich gemessen. Der zum September geschlossene Mietvertrag ermöglicht es Kinderchancen, Haus und Gelände für 20 Tage im Monat zu nutzen, geben Siebold und Engelhardt bekannt. Zuvor fungierte seit September 2020 die Singener Tafel, deren Vorsitzender Engelhardt ebenfalls ist, als Hauptmieter.

Siedlergemeinschaft hat das Haus in Eigenarbeit gebaut

Das Haus, darauf ist Siebold nach wie vor stolz, hat die Siedlergemeinschaft in den 1970er-Jahren in Eigenarbeit errichtet. Satte 6000 Arbeitsstunden haben die Mitglieder ehrenamtlich erbracht, erzählt er. Vor der Corona-Pandemie nutzte die Siedlergemeinschaft ihr Haus allein, etwa 200 Veranstaltungen habe es dort gegeben, erläutert Siebold. Dazu gehörten zum Beispiel Frauenfrühstücke. Auch eine vollständige Küche habe es gegeben. Die öffentliche Vereinsgaststätte habe man dann im vergangenen Jahr Corona-bedingt geschlossen. Doch statt einen Leerstand zu pflegen, entschloss sich die Siedlergemeinschaft zur Flucht nach vorn. Andere sollten in das Gebäude geholt werden. Der Gastraum und die Küche wurden renoviert. Nun gibt es an dieser Stelle nur noch eine Ausgabeküche, das Essen wird von außen geliefert. Dafür habe man sich entschieden, um nicht die strengeren Auflagen für eine Vollküche erfüllen zu müssen.

Denn die 200 Veranstaltungen, die dort zuletzt stattgefunden haben, seien schon „eine Menge Holz“ gewesen, wie Siebold formuliert – will heißen: Es war auch immer viel ehrenamtliches Engagement notwendig. Doch der Verein, der 1937 zur Selbsthilfe als Gemeinschaft von Eigenheimbesitzern gegründet wurde, werde immer älter. Die 300 Mitglieder seien mittlerweile alle im Rentenalter, sagt Siebold. Junge Leute hätten bei den hohen Immobilienpreisen momentan eher das Problem, sich gar kein Eigenheim mehr leisten zu können. Und wer ein Haus mit Sanierungsbedarf kaufe, setze oft auf die Muskelhypothek: Die ganze Familie packe bei der Sanierung mit an. So oder so sei es schwer, an junge Immobilienbesitzer heranzukommen.

Siedlerheim soll auch erhalten bleiben

Da war das jetzige Konzept für die Nutzung des Hauses auch ein Schritt, um das Siedlerheim als Einrichtung zu erhalten, das lassen Engelhardt und Siebold durchblicken. Das Ziel: Aus dem Gebäude soll eine Begegnungsstätte für die Südstadt werden, eine Art Stadtteiltreff. Den gebe es in dem Viertel nämlich derzeit nicht, sagt Udo Engelhardt – im Gegensatz zu manch einem Ortsteil. Dabei gebe es einen großen Bedarf in der Südstadt, lautet seine Einschätzung. Christian Siebold ergänzt, dass die wenigsten Vereine in Singen eigene Räume hätten. Und Nebensäle in Gasthäusern gebe es auch immer weniger. Das Siedlerheim solle so zum Zentrum der Quartiersarbeit werden, sagt er. Und Engelhardt stellt heraus, dass sich dafür ein Verein von Eigenheimbesitzern und eine soziale Initiative zusammengetan haben – „das passt nicht unbedingt automatisch zusammen“.

Der Verein Kinderchancen, der auch eng mit der Stadtverwaltung zusammenarbeitet, versteht sich dabei hauptsächlich als Interessenvertreter und Stellvertreter anderer sozialer Einrichtungen der Stadt. Derzeit ist die Singener Tafel als Untermieter im und am Siedlerheim präsent. Viermal in der Woche gibt die Tafel einen Mittagstisch im Gebäude aus, zweimal in der Woche können die Tafel-Kunden im Zelt vor dem Gebäude Waren einkaufen. Auch ein Sprachkurs des Caritas-Familienzentrums St. Nikolaus komme zweimal in der Woche im Siedlerheim zusammen. Vernetzt ist Kinderchancen aber auch über das Projektnetzwerk Stark im Süden. „Darüber versuchen wir, die Partner zusammenzubinden“, sagt Engelhardt. Und beide sagen: Es ist noch viel Platz für Veranstaltungen im Siedlerheim.