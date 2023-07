Im Umfeld des Übergangswohnheims am Langenrain in der Singener Südstadt ist es laut Polizei zu einem tragischen Unglück gekommen, bei dem ein Junge schwere Verletzungen erlitten habe. Auf Höhe der Hausnummer 22 sei der Siebenjährige mit einem sogenannten Cityscooter unvermittelt über die Straße gefahren, als ein Opel Astra auf der Fahrbahn angefahren kam. Beim Zusammenstoß sei er frontal gegen den Wagen der 64-jährigen Opel-Fahrerin geprallt, die in Richtung Berliner Straße unterwegs war.

Durch den heftigen Zusammenprall sei der Junge laut Polizei unter das Auto geraten. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Ein Rettungswagen habe den schwer verletzten Jungen in die Klinik gebracht.