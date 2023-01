Das vergangene Wochenende war für die Einsatzkräfte der Singener Feuerwehr sehr bewegt: Zu sieben Einsätzen sind sie am 14. und 15. Januar ausgerückt, die zwischen dem frühen Freitagmorgen und dem Sonntagabend stattgefunden haben. Dies teilt Kai Olbrich, Einsatzleiter und stellvertretender Kommandant der Singener Feuerwehr, in einer Pressemeldung mit.

Der gravierendste Einsatz dürfte ein Verkehrsunfall an der Ecke von Feldbergstraße und Bruderhofstraße am Samstag gewesen sein. Dort sind laut Informationen der Polizei zwei Autos zusammengestoßen, nachdem ein 25 Jahre alter Nissan-Fahrer an der Einmündung mit dem Opel eines 78-Jährigen zusammengestoßen war. Laut der Polizeimeldung hätte der Opel-Fahrer, der geradeaus auf der Bruderhofstraße fuhr, die Vorfahrt gehabt. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Opel erst im Wald zum Stehen gekommen.

Fahrer kann demoliertes Auto ohne Hilfe verlassen

Um kurz vor 11 Uhr wurde die Feuerwehr laut Olbrichs Mitteilung zu diesem Unfall alarmiert. Der Opel sei zwar stark demoliert gewesen, der Fahrer habe das Auto aber entgegen der Alarmierung selbst verlassen können. Laut der Polizei kam der leicht verletzte Mann mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr sicherte Brandschutz und Verkehr und fällte vorsorglich zwei kleinere Bäume, die wegen des Unfalls auf die Straße zu fallen drohten. Im Einsatz waren 20 Feuerwehrleute in fünf Fahrzeugen sowie Rettungsdienst und Polizei. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf zusammen etwa 40.000 Euro. Die technischen Dienste der Stadt reinigten die Fahrbahn.

Beim Unfall am Samstag waren Polizei, Rettungsdienst und Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. | Bild: Feuerwehr Singen

Rauch in einer Wohnung

Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr ging es mit dem Alarm eines Brandmelders in der Hohentwiel-Gewerbeschule für die Feuerwehr weiter. In diesem Fall habe man allerdings keinen Grund feststellen können, warum der Brandmelder ausgelöst hat, erklärt Olbrich – es handelte sich um einen Fehlalarm. Elf Feuerwehrleute waren in drei Fahrzeugen vor Ort.

Und am Sonntag gegen 16.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Wohnung in der Südstadt gerufen, aus der Rauch kam. Ein Großaufgebot der Feuerwehren Singen und Überlingen am Ried, Kreisbrandmeister, Notarzt und zwei Rettungswagen sei aber nicht notwendig gewesen, heißt es in der Meldung.

Nachbarin weckt den Bewohner

Eine Nachbarin habe bis zum Eintreffen der Feuerwehr den Bewohner aus der Wohnung klingeln können. Laut der Mitteilung war dieser eingeschlafen, nachdem er sich Essen auf den Herd gestellt hatte. Auch den Rauchmelder hörte er demnach nicht – anders als seine Nachbarin, die ihn dann weckte. Der Rettungsdienst versorgte den Bewohner wegen Verdachts auf Rauchgasinhalation, wie auch die Polizei mitteilt. Die Feuerwehr belüftete laut Olbrichs Mitteilung die Wohnung. Im Einsatz waren 32 Feuerwehrleute in acht Fahrzeugen, Polizei, Notarzt und zwei Rettungswagen.

Außerdem kam ebenfalls am Sonntagnachmittag eine Meldung über einen umgestürzten Baum auf einer Garage hinzu, die sich aber als Falschmeldung entpuppt habe. Drei Türnotöffnungen machten die Feuerwehreinsätze des Wochenendes komplett.