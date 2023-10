Mit Megafon in der Hand ruft Verdi-Gewerkschaftssekretär Thomas Weisz aus voller Kehle „Streik!“. Die Menschenmenge in gelben Warnwesten wiederholt leidenschaftlich seine Worte und schwenkt dabei Fahnen der Dienstleistungsgewerkschaft. Am Freitag kam es in Singen zu ebendiesem Streik. Beteiligt waren Mitarbeiter des Einzelhandels aus der gesamten Region vom Kaufland Konstanz, Radolfzell und Waldshut-Tiengen, Esprit und Zara Konstanz oder H&M Singen. Mit dem Ziel eines baldigen und zugleich akzeptablen Tarifabschlusses der Tarifrunde Einzelhandel versammelten sich die Gewerkschaftsmitglieder zu einer Demonstration in der Innenstadt.

Thomas Weisz zufolge ginge es beim Streik in erster Linie darum, erneut Druck auf die Arbeitgeber auszuüben und ein Signal zu geben, dass es notwendig sei, bei steigenden Preisen auch einen höheren Lohn zu zahlen. Das aktuelle Angebot der Arbeitgeber bezüglich einer Erhöhung liege bei fünf Prozent. „Definitv zu wenig“, wie Weisz findet.

Worte reichen nicht mehr

Heike Gotzmann, Referentin für Betriebsseelsorge, erklärte beim Streik, dass der momentane Zustand für die Arbeitnehmer des Einzelhandels nicht menschenwürdig sei. Sie verweist auf Artikel eins des Grundgesetzes: „Die Würde der Menschen wird hier mit Füßen getreten!“ Doch Worte würden in der Auseinandersetzung nicht ausreichen, so Weisz: „Wenn wir nicht auf die Straße gehen, haben wir keine Chance, unsere Forderungen durchzusetzen.“

Die Tarifrunde Einzelhandel dauert laut Verdi seit April an und kam bisher auch nach fünf Verhandlungsrunden zu keinem Ergebnis. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Erhöhung der Entgelte um 15 Prozent für eine Laufzeit von zwölf Monaten, monatlich 200 Euro mehr für Azubis und eine Verdoppelung der Sozialzulagen.

Die Arbeitgeber bieten eine erste Lohnerhöhung um 5,3 Prozent und eine weitere ab April um 3,1 Prozent auf mindestens 13,50 Euro Stundenlohn, eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 50 Euro und ab April noch um 3,1 Prozent und eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 450 Euro an.