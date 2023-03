Nach der Pandemie konnten junge Forscher endlich wieder ihre Projekte präsentieren, die sie für den Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ vorbereitet haben. Aus Singen waren drei Teams in Tuttlingen dabei. Ein Dreier-Team vom Hegau-Gymnasium, das seine Erfindung im Schülerforschungszentrum entwickelt hat, kommt weiter zum Landeswettbewerb. Was die jungen Männer gebaut haben, erzählten sie jetzt dem SÜDKURIER.

Wer kennt sie nicht, diese Automaten, in denen Süßigkeiten oder Stofftiere stecken und die man mit dem Einwurf einer Münze herausangeln kann, wenn man schnell und geschickt ist. Genau so einen Automaten, genannt Picker, haben Pius Lohwasser (12), Samuel Zenker (11) und Nikita Brauer (12) aus Fischertechnik gebaut. Und zwar mit allen technischen Raffinessen samt Sicherheitsbremse, damit nichts kaputt geht.

Die Schüler der Klasse 6d haben fast eineinhalb Jahre an dem Picker gearbeitet. Ein Lichtsensor erkennt, wenn die Münze eingeworfen wird. Dann haben die Spieler 60 Sekunden Zeit zum Ansaugen. „Wir haben schon früher immer viel mit Lego gebaut“, erzählt Pius, der Samuel schon seit der Grundschulzeit kennt. „Ich war immer wieder erstaunt, welche tollen Ideen die Jungs haben“, sagt der betreuende Lehrer Martin Stübig.

Unter dem Motto „Mach Ideen groß" hatte der zehnte Jugend-forscht-Regionalwettbewerb Donau-Hegau mit 64 Projekten und 136 Schülerinnen und Schülern vor Kurzem ein großes Publikum in die Stadthalle Tuttlingen gelockt. Am Freitag, 12., und Samstag, 13. Mai, sind die Sechstklässler nun in der Kategorie „Schüler experimentieren" beim Landeswettbewerb in Balingen dabei.

Sie haben ihren Picker weitestgehend selbstständig gebaut und auch Teile sehr kreativ verwendet, die im Fischer-Technik-Baukasten vorhanden waren. Beim Tag der offenen Tür am Hegau-Gymnasium konnten die jungen Gäste den Picker dann auch gleich ausprobieren. Der Preis für die drei Schüler umfasste 75 Euro (gestiftet vom Verein Deutscher Ingenieure) sowie einen Kosmos Experimentierkasten (gestiftet vom Franckh-Kosmos-Verlag).

Garten bewässern geht jetzt automatisch

Der 17-jährige Tobias Deninger, ebenfalls am Hegau-Gymnasium, hat für den Wettbewerb eine automatische Gartenbewässerungsanlage konstruiert. Diese sei auch kompatibel für Gartenschlauchsysteme und könne, wenn er die Teile hat, auch mit Solar betrieben werden. Als dritten Preis erhält Tobias 45 Euro, gestiftet vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Schüler sorgen für genau richtige Menge Müsli

Eine praktische Dosiermaschine für die Abgabe von Müsli haben Dennis Maier (17) und Noah Gschlecht (18) gebaut. Sie gehen in die zwölfte Klasse des technischen Gymnasiums der Hohentwiel-Gewerbeschule und haben das Profilfach „Technik und Management“. Ihr Lehrer Karl Laber hat sie betreut, doch sie haben ihr Projekt im Rahmen des Seminarkurses und auch viel zuhause umgesetzt. Sie bekamen einen dritten Preis und 45 Euro vom Verein Deutscher Ingenieure.