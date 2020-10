Anna-Lena Forster hat schon viel erlebt: Bei den Winter-Paralympics 2018 in Pyeongchang gewann sie auf ihrem Monoski zwei Goldmedaillen. Sie wurde Weltmeisterin im Slalom 2019 in Slowenien. „Aber ein Interview in einer Kirche habe ich noch nie geführt“, sagt die 25-jährige Stahringerin. Die junge Sportlerin wirkt beim nächsten Offenen Himmel als Gastrednerin mit.

Mit viel Feingefühl im Gespräch: Klinikseelsorgerin Waltraud Reichle (links). | Bild: Matthias Güntert

Dass die Wahl als Gast beim Krankenhaus-Gottesdienst auf Forster fiel, ist mitten in der Pandemie kein Zufall, wie die Klinikseelsorger Waltraud Reichle und Christoph Labuhn erklären. „Vieles ist über Umwege möglich, das beweist Anna-Lena Forster„, sagt Reichle. Forster habe in ihrem Leben viele Entbehrungen erfahren. „Wer, wenn nicht sie, kann Menschen in diesen schweren Zeiten ermutigen“, so Reichle weiter.

Das Gespräch zwischen Reichle und Forster wird aufgezeichnet und ist Teil des digitalen Gottesdienstes am Sonntag. Die Feier wird in den Seelsorge-Krankenhauskanal eingespeist und an die Krankenbetten übertragen. „Trotz Corona ist es keine gottesdienstlose Zeit – es ist eben anders“, betont Reichle.

Klappe und Action: Das Gespräch wird aufgezeichnet und am Sonntag ausgestrahlt. | Bild: Matthias Güntert

Und dann beginnt das Gespräch zwischen den beiden Frauen. Das ungewohnte Terrain schreckt Anna-Lena Forster nicht ab – im Gegenteil: Forster ist eine echte Kämpfernatur. Aufgeben gibt es für sie nicht, wie sie immer wieder betont. Dabei habe es viele Momente in ihrem Leben gegeben, in denen ihr keiner deswegen böse gewesen wäre: Anna-Lena Forster wurde 1995 in Singen geboren. Ihr rechtes Bein fehlt, der linke Oberschenkel ist verkürzt. Mit sechs Jahren begann sie mit dem alpinen Wintersport. Und nun sitzt sie mit Klinikseelsorgerin Waltraud Reichle in der Krankenhauskapelle im Singener Krankenhaus.

Mitten im Gespräch (von links): Klinikseelsorgerin Waltraud Reichle und Anna-Lena Forster. | Bild: Matthias Güntert

Warum sie als Gast beim Offenen Himmel mitmacht? Sie will in Zeiten von Corona ein Signal gegen Isolation, Einsamkeit und Verdruss senden. „Es ist schön, dass wir alle neue Wege gehen und damit zeigen, dass die Zeit weitergeht. Vieles fühlt sich gerade wie Stillstand an, aber wir stehen nicht still“, sagt Forster. Oder um im Sportjargon zu bleiben: „Ich vergleiche die aktuelle Zeit oft mit dem Sport. Niederlagen sind gut, um mit Motivation wieder richtig Gas geben zu können.“

Hinter der Kamera steht der ehemalige Pfarrer Peter Stengele. Er ist für die Technik verantwortlich. | Bild: Matthias Güntert

Hinter der Kamera steht der ehemalige Pfarrer Peter Stengele. Er ist mit den Aufzeichnungen zufrieden. Ohnehin ist der Offene Himmel kein Gottesdienst wie jeder andere. „Wir schaffen in erster Linie ein Angebot für die Patienten im Krankenhaus – mit all ihren Sorgen, Ängsten und Herausforderungen“, betont Christoph Labuhn. Anna-Lena Forster soll ihnen ein Beispiel sein – dafür müssen sie am Sonntag nur noch in den Digital-Gottesdienst reinklicken.