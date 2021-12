Roswitha Kulcsar arbeitet seit 35 Jahren als Krankenschwester am Singener Krankenhaus. Bild: Carmen Biehler | Bild: Carmen Biehler

Dienst rund um die Uhr in der Pflege

Roswitha Kulcsar aus Überlingen am Ried arbeitet als Krankenschwester auf der Unfallchirurgie/Neurochirurgie. Bereits mit 17 Jahren hat sie im Krankenhaus in Singen ihre Ausbildung angefangen und alle Jahre wieder kommen Weihnachtszeit und Jahreswechsel – Feiertage, die man gerne festlich mit der Familie verbringt. Jedoch wenn andere feiern, sind Mitarbeiter aus der Pflege selbst an diesen Tagen im Dienst, denn auch da müssen Patienten versorgt werden.

Dieses Jahr freut sie sich nach fast 35 Berufsjahren besonders auf das Fest: Das erste Mal hat sie Heiligabend frei. Ihr Dienst liegt zwischen den Feiertagen. In anderen Jahren mussten solche Tage immer ganz besonders organisiert und vieles im Vorfeld vorbereitet werden. „Denn trotz Dienst wird bei uns gefeiert, in die Kirche gegangen und man trifft sich mit der Familie“, sagt Roswitha Kulcsar. Aber nicht nur im familiären Umfeld, auch im Dienst wird sich um Festlichkeit bemüht. „Natürlich gibt es Patienten, die traurig sind, dass sie nicht zuhause sein können. Aber an den Feiertagen ist auch immer eine schöne, familiäre, weihnachtliche Atmosphäre auf Arbeit. Vor Corona ist der Krankenhaus-Chor immer über die Stationen gegangen“, so Roswitha Kulcsar. (cab)

Der Piepser von Fritz Möhrle ist auch an Weihnachten an. Bild: Matthias Güntert | Bild: Matthias Güntert

Mit dem Piepser am Weihnachtsabend

Zu Weihnachten haben Notfallseelsorger oft viel zu tun. Auch Fritz Möhrle aus Singen wird am Heiligabend wieder im Dienst sein. Dies bedeutet für ihn und seine Familie: Der Tod kann an Weihnachten im Hause Möhrle dazugehören. Denn wenn der kleine schwarze Piepser anschlägt, muss der 65-Jährige ausrücken. Es wäre nicht das erste Mal, dass dies tatsächlich passiert.

Ob Fritz Möhrle dennoch unbeschwert Weihnachten feiern kann? „Klar, wenn er piepst, dann piepst er – da sind die Feiertage wie jeder andere Tag auch“, betont er. Er werde nicht mit Herzklopfen am Weihnachtsessen sitzen und darauf warten, dass er anschlägt. „Ich wäre dann im falschen Ehrenamt, wenn der Piepser meinen Alltag bestimmen würde“, so Möhrle. Der Piepser gehöre zu seinem Leben dazu. Er trägt ihn stets am Mann, 365 Tage im Jahr. „Aber er bestimmt nicht meinen Alltag“, sagt der Notfallseelsorger. Möhrle ist dabei nicht alleine: Im gesamten Landkreis gibt es elf weitere Notfallseelsorger, die ebenfalls an Weihnachten bereit stehen, wenn ihre Hilfe benötigt wird.

Und wie verbringt Fritz Möhrle Weihnachten? „Ganz klar, wie in jedem Jahr mit meiner Familie und meinen Lieben.“ Und eben mit dem schwarzen kleinen Piepser. (mgu)

Simone Meisel leitet an Weihnachten die Krippenfeier. Bild: Elisabeth Stauder

Heiligabend für Gemeindereferentin

Dienst an Heiligabend ist für Simone Meisel Normalität. Seit sie sich vor 30 Jahren für den Beruf einer Gemeindereferentin in der katholischen Kirche entschieden hat, sieht sie es im Rahmen der Kinder- und Jugendkatechese als ihre Aufgabe an, am 24. Dezember eine Krippenfeier zu leiten und in ihr mitzuwirken. Nach Volkertshausen und Konstanz ist Simone Meisel nun seit 14 Jahren in der Kirchengemeinde Hohenstoffeln-Hilzingen tätig: „Hier unterstütze ich die Ehrenamtlichen in den sechs Pfarreien, wenn es darum geht, mit und für Kinder an Heiligabend in der Kirche etwas anzubieten. In jeweils einer Pfarrei übernehme ich die Krippenfeier, somit war ich schon in jeder Pfarrei bei einem Krippenspiel im Einsatz.“ Heute um 17 Uhr wird sie die Krippenfeier in Hilzingen leiten. Für Simone Meisel, die mit Auf- und Abbau Heiligabend fast drei Stunden in der Kirche verbringen darf, ist die Krippenfeier persönlich sehr wichtig. „Während den Proben wird mir von den Kindern die Weihnachtsbotschaft immer wieder aufs Neue geschenkt“, verrät sie. Privat verbringt sie den Heiligabend nach der Krippenfeier mit Freunden, die aber nicht auf ihr Kommen warten müssen, „ich stoße einfach dazu, wenn ich in der Kirche fertig bin“, erzählt Simone Meisel. (sta)

Taxifahrerin ein Berufsleben lang: Maria Wagner. | Bild: Weiß, Jacqueline

Freundlich im Taxi an allen Tagen

Maria Wagner ist Taxifahrerin in Singen und wartet vor dem Singener Bahnhof auf Kunden. Sie war 26 Jahre als Taxiunternehmerin selbstständig, freie Feiertage waren da selten drin. Deshalb war für sie nie die Frage, ob sie auch an Weihnachten arbeiten muss. Sie musste einfach und das haben auch ihre drei Kinder und inzwischen sechs Enkel akzeptiert. „Es ist für mich ein Arbeitstag, wie jeder andere“, sagt sie. Selbstständig ist sie nicht mehr, sie arbeitet jetzt für „Dein Taxi“ in Singen. Doch die Arbeit an Weihnachtsfeiertagen ist ihr erhalten geblieben. Aber wenigstens in diesem Jahr nicht direkt an Heiligabend. Denn das ist dann doch ein bisschen besonders: „Eigentlich ist Weihnachten mein Lieblingsfeiertag“, erklärt sie. Die Kunden seien an diesem Tag positiv gestimmt und das merken dann auch die Taxifahrer. Für Maria Wagner steht Freundlichkeit gegenüber den Kunden an erster Stelle. „Ich habe in den knapp 30 Jahren als Taxifahrerin nie Probleme mit Fahrgästen gehabt“, sagt sie. Es sei aber wichtig, wie man den Menschen gegenüber auftrete. Wer mürrisch hinterm Steuer sitze, müsse sich nicht wundern, wenn die Kunden nicht freundlich sind. Dann geht es für die Taxifahrerin auch schon wieder weiter. „Sind sie frei?“, fragt ein Ehepaar und steigt ein. (jac)