Das Netzwerk FIN (Frauen in Not) feiert in diesem Jahr sein 50. Jubiläum. Das schreibt das Dekanatsreferat Hegau in einer Mitteilung. Das will die katholische Frauengemeinschaft Liebfrauen nun feiern. Und zwar bei einer Jubiläumsveranstaltung am Freitag, 4. August, im katholischen Gemeindezentrum Liebfrauen in Singen. Das Fest stehe unter dem Motto „50 Jahre FIN – Ein Netz, das trägt!“

Die Veranstaltung beginnt laut Mitteilung mit einem Gottesdienst um 18 Uhr in der Liebfrauenkirche und wird mit einem sogenannten Wurstsalatfest fortgesetzt. Die Einnahmen des Abends kommen dem Netzwerk zugute, so die Mitteilung weiter. Claudia Graf, Vorstandsmitglied der kfd Liebfrauen und kfd Dekanatsvorsitzende, ist glücklich, „dass eine der zum 50-jährigen Jubiläum in der ganzen Diözese geplanten 50 Gottesdienste und 50 Aktionen hier im Dekanat Hegau stattfindet“, so Graf in der Mitteilung.

Im Einladungsschreiben zur Veranstaltung heißt es: „Im Jubiläumsjahr 2023, in dem FIN 50 Jahre alt wird, gibt es Grund Danke zu sagen für die Jahre lange Unterstützung und zu feiern, weil schon so vielen Frauen geholfen werden konnte.“ Der Gottesdienst wird von der Frauengemeinschaft gestaltet und musikalisch begleitet von Elisabeth Paul, Andrea Fink-Fauser und weiteren Musikerinnen und Sängerinnen des „Chörles“. Anschließend wird gefeiert und man kann die Begegnungsmöglichkeit genießen. Wie die Veranstalterinnen mitteilen, wird es auch für Vegetarierinnen etwas zum Essen geben.