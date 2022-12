von Elmar Veeser

Die Bühne in der Riedblickhalle hatte sich dank aufwendiger Dekoration in einen Urwald verwandelt, und so war es nicht verwunderlich, dass die Grundschüler einen Dschungeltanz aufführten und nach der Melodie von „The Lion sleeps tonight“ mit umgedichteten Text klarstellten: „Sie ist die Chefin hier bei uns!“ Damit ist Katrin Krahe gemeint, die neue Rektorin der Grundschule in Überlingen am Ried.

„Als Krisenmanagerin die Richtige“

Bei der Amtseinführung ließ OB Bernd Häusler es sich nicht nehmen, den langen Reigen der Grußwortbeiträge zu eröffnen und brachte es auf den Punkt: „In diesen herausfordernden Zeiten mit großen Einwirkungen auf die Schulen bin ich sicher, dass sie, Frau Krahe, als Krisenmanagerin die Richtige sind.“ Schon zweimal habe sie kommissarisch die Schulleitung übernommen und sich dabei bewährt, unter anderem auch bei der Implementierung der digitalen Schule zu Corona-Zeiten.

Schulrätin Patrizia Caronna riss, wie ihr Vorredner, neuralgische Themen an, wie etwa die schulische Integration der Flüchtlingskinder und den Mangel an Lehrern und Betreuungskräften – auch im Hinblick auf das verpflichtende Ganztagsangebot der Schulen ab 2026.

Empathie, positive Energie, Ideenreichtum

Die geschäftsführende Schulleiterin Anja Claßen beschrieb die neue Rektorin als gelungene Mischung aus Chefin, also Dienststellenleiterin mit Autorität, und Managerin mit Vorbildcharakter, die mit Empathie, positiver Energie und Ideenreichtum ihr Umfeld inspiriere. Der evangelische Schuldekan Martin Lilje ergänzte: „Sie nimmt sich selbst nicht so wichtig, hat Humor und liebt Kinder.“

Die Elternbeiratsvorsitzende Dana Graß sagte, dass sie jeden Tag froh sei, dass ihre Kinder hier zur Schule gehen dürften, und Stefanie Pächter vom Förderverein der Schule lobte das respektvolle Miteinander und die individuelle Förderung der Kinder.

Nachdem auch Ortsvorsteher Schütz der neuen Rektorin eine glückliche Hand gewünscht hatte, zeigte sich Katrin Krahe von der Feier überwältigt. Sie sei glücklich und stolz darauf, die neue Schulleiterin sein zu dürfen.