von Nicola M. Westphal

Sagen Sie mal, Frau Häussermann,

können Sie sich noch an Ihren ersten Auftritt erinnern?

Oh, das ist schon lange her. Ich bin immer auf Familienfeiern aufgetreten, im kleinen Kreis. Mein erster bewusster Auftritt war wohl mit zwölf Jahren, ein Stepptanz zu „Singing in the Rain“:

Waren Sie aufgeregt, oder schon

immer eher die „Rampensau“?

In der Tat war ich immer schon eher ein Bühnenjunkie, daher habe ich das wohl auch zu meinem Beruf gemacht.

Neben ihren Soloauftritten stehen Sie seit dem Jahr 2003 mit ihrem Kollegen Fabian Schläper als Kabarett-Duo „Zu Zweit“ auf der Bühne. Wie kam es zu der Zusammenarbeit?

Wir haben uns nicht gesucht und doch gefunden! Er hat mich mit meinem ersten großen Soloprogramm in Tübingen gesehen und mich danach angerufen und gefragt, ob er meine Stücke aufführen dürfte. Kollegial, wie ich bin, habe ich „nein“ gesagt (lacht). Im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass er wohl gedacht hat: Blöde Kuh! Zufällig haben wir uns dann bei einem Konzert einer Kollegin getroffen, er hat sich zu erkennen gegeben und es war auf künstlerischer Ebene gleich Liebe auf den ersten Blick.

Sie sind aber im richtigen Leben kein Paar

Nein! Wir beide harmonieren perfekt, gerade weil wir kein Paar sind.

Wie würden Sie ihr Bühnenprogramm beschreiben?

Es ist von allem etwas und von allem sehr viel. Es ist Musik, es ist Kabarett, es ist lustig, es hat aber auch seine ernsten Momente. Vor allem ist es extrem abwechslungsreich.

Sie sind breit aufgestellt, spielen Flügel, singen, wagen sich auch an das „Beat-Boxen“. Wo liegt Ihr Schwerpunkt?

Ah, ja, unser Koffer-Rap mit Beat-Box. Ja, wir lieben es, uns aus den unterschiedlichen Stilen zu bedienen. Wir spielen poppige Balladen, jazzige Nummern, einen vierhändigen Boogie-Woogie am Flügel, manches klingt nach Musical, anderes wieder eher nach Chanson. Es gibt keine schlechte Musik, sondern nur schlecht gemachte Musik. Es ist viel zu schade, die Stilrichtungen strikt zu trennen. Im Gegenteil, es ist immer wieder spannend, sie miteinander zu kombinieren.

Der Witz liegt bei Ihren Liedern oft in unerwarteten Wendungen der Texte und dem Wechsel von Tempi und Rhythmen. Wer komponiert, wer schreibt Texte?

Alles ist aus unserer Feder. Die Texte sind von Fabian, die Kompositionen von mir. Er schreibt mir die Texte geradezu „direkt in die Finger“. Wir beflügeln uns gegenseitig in unserer Kreativität. Das ist sicherlich das, was unsere Zusammenarbeit ausmacht, was wir als große Besonderheit auch von Anfang an gespürt haben.

Endlich dürfen wieder Konzerte stattfinden. Am 26. Juli treten Sie im Rahmen des „Gems Open Air Sommer“ auf. Wie haben Sie die Corona-Pause verbracht?

Fabian hat für sich das Gas rausgenommen und seine kreative Seele mit Ruhe und Zeit genährt. Er ist auch als Yogalehrer und Coach tätig und hat in der Corona-Zeit online gearbeitet. Ja, und ich habe tatsächlich an einem neuen Soloprogramm gearbeitet.

Mit dem Titel?

„Supertina rettet die Welt – im Rahmen ihrer Möglichkeiten“. Das werde ich übrigens im nächsten Jahr auch in der Gems spielen.

Sie sind aber auch mit einem weiteren Projekt in der Gems, oder?

Ja, richtig, im November, mit den „Sisters of Comedy“. Das ist eine deutschlandweite Show von Comedy-Frauen. Ein Teil der Einnahmen geht an lokale Frauenprojekte.

Vielen Künstlern wird zurzeit bewusst, wie schnell sie in existenzielle Nöte kommen können. Haben Sie über eine berufliche Alternative nachgedacht?

Tatsächlich nie und zu keinem Zeitpunkt. Was ich mir wohl überlegt habe: Wie könnte mein Beruf aussehen, wenn die Welt im Lockdown verharrt.

Und?

Ich habe mir ein zweites Standbein aufgebaut. Unter dem Namen tinaliefert.de kann man bei mir einen persönlichen Song bestellen. Den schreibe ich, nehme ihn als Video auf und versende ihn. Alternativ mache ich auch „Haustürkonzerte“, komme also auf Bestellung an die Tür, spiele und singe dort und man darf dazu sogar – natürlich nur mit Abstand! – Nachbarn einladen. Das war meine alternative Idee. Ich kann mir eben nichts anderes vorstellen, als meiner Berufung zu folgen.

In der Gems spielen Sie Open Air, wollen wir hoffen, dass der Wettergott mitmacht.

Ja, aber eines habe ich in den letzten Wochen gelernt: In jeder Unsicherheit steckt eine Chance. Und wir freuen uns wahnsinnig darauf, in Singen wieder zu Gast zu sein!

