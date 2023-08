Endlich wieder unbeschwert Sichelhenke feiern können, darauf freuen sich die Bohlinger Bürger und die Besucher aus der Region am kommenden Wochenende vom 25. – 28. August im Singener Ortsteil. Vor vier Jahren fand das letzte große Heimatfest statt, dann unterbrach die Corona-Pandemie das gemeinsame Feiern. Im letzten Jahr wagten sich die Bohlinger vorsichtig zurück in die Zukunft und feierten die Sichelhenke mit einem zweitägigen Fest im Freien. „Die Menschen haben diese Art von großen Festen vermisst, wir sind uns sicher, mit der traditionellen Sichelhenke im Festzelt in diesem Jahr an die vergangenen Heimatfeste anknüpfen zu können“, zeigt sich Ortsvorsteher Stefan Dunaiski positiv gestimmt.

Die 63. Sichelhenke wartet mit einer Neuerung auf, denn das neue Lagergebäude auf dem Festplatz im Espen ist fertiggestellt und wird als Anbau in das Festzelt integriert sein. Am Freitag, 25. August wird das „neue Festzelt“ mit dem Einmarsch der Ehrengäste und der Erntekrone feierlich eröffnet.

Die Bohlinger Sichelhenke lockt immer viele Besucher aus der weiten Region an. Für gute Laune und Festlichkeit sorgen neben den verschiedenen Kapellen, auch die vielen Gäste in Dirndl und Lederhose. Ein kleines Jubiläum wartet am Samstag, 26. August auf die Besucher, exakt vor 25 Jahren hatte Oldtimerfreund Siegmar Peter das erste Treffen für historische Motorräder und Autos organisiert, das mittlerweile ein fester Programmteil geworden ist. Am Abend will dann das „Hofbräu-Regiment“ für einen tollen Partyabend sorgen. „An musikalischen und kulinarischen Leckerbissen bekommen die Gäste in Bohlingen viel geboten“, verspricht Alexander Klaiber, Vorstand des gastgebenden Sportvereins.

Mit dem traditionellen Festgottesdienst beginnt der Festsonntag im Festzelt. Anschließend wird die 500 Meter lange historische Marktgasse entlang des Zeltes bis zur Ledergasse eröffnet, dort gibt es an liebevoll dekorierten Marktständen Gaumenfreuden aus Großmutters Küche zu probieren und alte Handwerksberufe zu bestaunen. Der Museumsverein wartet mit Vorführungen auf und für Kinder gibt es verschiedene Attraktionen, so dass die Sichelhenke für alle Generationen erlebnisreich sein wird.