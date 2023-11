Im Zuge bundesweiter Kontrollen hat das Hauptzollamt Singen sich am vergangenen Freitag, 24. November, besonders auf Shisha-Bars im Raum Konstanz, Tuttlingen, Rottweil, Waldshut und Villingen-Schwenningen konzentriert. Wie das Hauptzollamt Singen am Dienstagabend mitteilt, haben 36 Beschäftigte verdachtsunabhängig in 20 Bars genau hingeschaut. Bei der bundesweiten Aktion ging es um die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsverhältnisse mit einem Augenmerk auf Clankriminalität, wie es weiter heißt. In der Region wurden dabei einige Auffälligkeiten bemerkt.

Die Zöllnerinnen und Zöllner hätten geprüft, ob Arbeitgeber ihre Beschäftigten ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet haben, ob Sozialleistungen zu Unrecht bezogen werden oder wurden, ob Ausländer und Ausländerinnen die nötigen Arbeitsgenehmigungen oder Aufenthaltstitel besitzen und auch ob die Mindestlöhne eingehalten werden. Darüber hinaus habe die Aufdeckung von steuerrechtlichen Verstößen im Fokus gestanden.

Ermittlungen dauern in einigen Fällen an

Wie das Hauptzollamt Singen mitteilt, wurden in zwei Fällen Arbeitende ohne erforderliche Arbeitsgenehmigungen festgestellt. Es seien aber auch unversteuerter Tabak sowie unzulässige Feuerwerkskörper gefunden worden. Im Nachgang müssten nun noch Geschäftsunterlagen geprüft werden. In einigen Fällen würde noch wegen Verstößen gegen das Mindestlohngesetz sowie Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt ermittelt.

Welche Shisha-Bars konkret kontrolliert wurden, ist nicht bekannt. Allerdings erklärt die Behörde: Die Prüfungsobjekte wurden im Rahmen der Schwerpunktprüfung verdachtsunabhängig ausgewählt.