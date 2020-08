Die Form lässt mehrere Deutungen zu – es könnte eine Tanne auf zwei dünnen Stämmen sein, die Vera Floetemeyer-Löbe für die Ausstellung der Singener Maler im Stadtgarten auf die Alucobond-Platte bannte. „Das ist Henriette, ein Huhn der Gattung Sperber. Henriette hat mir Modell gestanden“, erklärt Vera Floetemeyer-Löbe.

Schon in ihrer Bildhauerausbildung sei es um die Formensprache gegangen, wobei die Strukturen für den Betrachter erkenntlich sein sollen. In ihrem Atelier entstehen dreidimensionale Objekte aus Papier, sie meißelt in Stein und bereiste zum Eisschnitzen Kälteregionen in vielen Ländern.

Lust am Experiment mit der Form

Die so entstandenen Skulpturen sind vergänglich, die Erlebnisse aber bringe sie zuhause in ihre Arbeit ein. Im Gegensatz zu Eisskulpturen von großen Ausmaßen interessieren sie auch Kleinstformate: „Wie klein kann eine Skulptur werden, ohne an Ausstrahlung zu verlieren?“ Vera Floetemeyer-Löbe arbeitet auch an Größen, die in die Hosentasche passen.

Wenn die digitale Welt echte Begegnungen verdrängt

Die Malerin Barbara Baumgart beschäftigt das Thema Mensch im sozialen Gefüge der jeweiligen Zeit. In ihrem Bild „Freitag“ in Anlehnung an die Fridays for Future-Bewegung schaut ein Jugendlicher auf sein Handy, umrahmt von grüner Farbe scheint er eins mit der Umgebung und wie in Raum und Zeit verloren.

Singen Farbexplosionen im Stadtgarten: Singener Maler zeigen Werke unter freiem Himmel. Das könnte Sie auch interessieren

„Bilder vermitteln die Zeit“, sagt Baumgart. Echte Begegnungen fänden kaum noch statt. Sie malt auf Leinwand, Papier und Textilien – und auf Passbildern und alten Familienfotos. Dabei übermalt sie die Gesichter, wobei trotzdem der ursprüngliche Eindruck erhalten bleiben soll. Allein an den Haaren oder der steifen Haltung der Personen könne man die Fotos zeitlich einordnen.

Passbilder als Mal-Unterlage

Anders verhalte es sich bei ihren Portraits, die sie auf Tischdecken malt: „Wenn die frei im Raum hängen und schweben, dann kippt das Raum-Zeit-Gefüge.“ Diese Erkenntnis setzt Barbara Baumgart auch in ihren Installationen um, die, aus gebrauchten Kleidungsstücken zusammengefügt, wie aus der Zeit gefallen erscheinen.