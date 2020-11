von Anina Kemmerling

Wie Matteo Möller und Lukas Liebl macht sich Nils Hugo Edelmann für die Zukunft des Planeten stark. Als Schüler haben sich die drei bei ihrem Engagement für die Fridays-for-Future-Bewegung kennen gelernt. Und auch wenn man als 16-Jähriger vieles im Kopf hat: Freunde, Party, das erste Mal verliebt oder der andauernde Stress in der Schule, konzentrierte sich der heute 18-Jährige Nils Hugo Edelmann schon damals auf andere Dinge. Er gründete eine Werbe- und Kommunikationsagentur. „Ganssimpel“ macht mittlerweile nicht nur für Fridays for Future Marketing, sondern hat auch Kunden wie die Stadt Singen oder den Touring Club Schweiz. Das letzte und bislang größte Projekt entstand gemeinsam mit der Singener Kriminalprävention. Ein Videodreh, der auf die Müllverschmutzung in der Singener Innenstadt aufmerksam machen sollte und im Netz schon reichlich Aufmerksamkeit erntete.

Matteo Möller und Lukas Liebl motivierten Edelmann zum Gründen der Firma und arbeiten heute als Freelancer für das junge Unternehmen. „Ich dachte, es wäre viel schwieriger, ein Unternehmen zu gründen“, sagt Edelmann. Nach dem Eintrag ins Handelsregister kamen schnell die ersten Kunden aus der Region auf ihn zu. Anfang 2019 fing er an, sein eigenes Unternehmen und die Projekte seiner Kunden aktiv im Internet zu vermarkten. „Dann ging es richtig ab“, erinnert er sich schmunzelnd: „Das mit der Schule habe ich dann nur noch nebenbei gemacht.“ Es habe Vorteile, in so jungem Alter eine Werbeagentur zu leiten: „Anders als die älteren Kollegen lernen wir nicht von außen über die digitale Welt, sondern sind in ihr aufgewachsen.“ Man habe ein ganz anderes Verständnis von und für Medien. Vor allem im Bereich Social Media – was für den Markt immer wichtiger werde. Die Agentur zeichne sich durch jugendliche Einfachheit aus: „Wir wollen Werbung verständlich für Jedermann machen. Weg von komplizierten Fachbegriffen und seitenlangen Konzeptblättern“, sagt der junge Geschäftsführer. Dafür steht auch der Firmenname „Ganssimpel“, abgeleitet von ganz simpel.

Nils Hugo Edelmann hat als Jugendlicher ein Unternehmen gegründet. | Bild: Nils Hugo Edelmann

Was Edelmann am Marketing-Bereich reizt, sei die Freiheit, die man in dem Beruf habe. „Es gibt quasi keine Regeln und Grenzen“, sagt er. Am Ende zähle nur, ob die Kampagne erfolgreich und gewinnbringend für den Kunden ist. Der 18-Jährige hat weder eine Ausbildung noch ein Studium absolviert. Sein Wissen habe er sich über Bücher, Seminare und Online-Kurse von angeeignet. Er habe von den Besten der Branche gelernt, sagt er. Und das ohne je eine Hochschule von innen gesehen zu haben.

Der Begriff Werbung sei gerade in Deutschland und in der Schweiz stark negativ belastet. „Die Leute denken direkt, man wolle ihnen nur das Geld aus der Tasche ziehen“, so Edelmann. Dabei sei es der eigentliche Zweck von Werbung, etwas zu verkaufen, was den Käufer oder die Käuferin weiterbringt. Nicht alles, was beworben wird, sei zwecklos. Es gäbe gerade viele neue Unternehmen mit Innovationskraft und Potential. Zweifel an seiner doch sehr jungen Selbständigkeit hatte Edelmann nie. Es erfülle ihn, seiner Kreativität freien Lauf lassen zu können und dabei spannende Menschen kennenzulernen. „All das hätte ich über einen normalen Bildungsweg nie so schnell erreicht“, sagt er.

Beim Videodreh mit der Singener Kriminalprävention. Edelmanns damalige Klassenkameraden und heutige freien Mitarbeiter Lukas Liebl (hinten links) und Matteo Möller (hinten rechts) gemeinsam mit den Videodarstellern. | Bild: Nils Hugo Edelmann

Auch in Zukunft kommt ein Studium für Edelmann nicht in Frage. Er plane momentan viele neue Projekte. Darunter der Aufbau eines zweiten Firmenstandorts in Köln, um auch dort Kunden anzusprechen.