Das Motto des katholischen Malteser Hilfdienstes ist „Weil Nähe zählt“. Und diesem Motto sind die Singener Malteser in ihrer über 50-jährigen Geschichte gerecht geworden. Das machte eine Zeitreise in Bildern und Erzählungen von Mitgliedern bei der Jubiläumsveranstaltung in der Ekkehard-Realschule deutlich. Eine Veranstaltung, die eigentlich schon 2020 hätte stattfinden sollen.

Eine spannende Zeitreise erlebten die Gäste der Jubiläumsfeier der Malteser in Singen. | Bild: Weiß, Jacqueline

Für die Feier 2020 war schon alles geplant

Für den 13. März 2020 sei alles geplant gewesen, berichtete Christian Roth-Schuler als Stadtbeauftragter der Singener Malteser. Die Veranstaltung, die mit einem Gottesdienst hätte beginnen sollen, wurde kurzfristig aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Roth-Schuler ging in die Peter-und Paul-Kirche, um die Gäste, die die Absage nicht mitbekommen hatten, zu empfangen. „Um 18.15 Uhr saß ich in der leeren Kirche und wusste nicht, was auf uns zukommt“, berichtet der Chef der Singener Malteser.

Moderator Michael Fleiner interviewt den ehemaligen Stadtbeauftragten Ralf Städele. | Bild: Weiß, Jacqueline

Übermenschlicher Einsatz während der Pandemie

Auf die Malteser kam in der Pandemie einiges zu: Sie richteten unter anderem ein Testzentrum ein und stellten das Besuchermanagement im Hegau-Klinikum auf die Beine. Sie haben diese Herausforderung gemeistert. Wie immer in ihrer Geschichte mit großem ehrenamtlichen Engagement und der Einstellung, Hilfe möglich zu machen. Das zeigten allein die ehrenamtlich geleisteten Dienststunden, die von 2019 mit 3480 Stunden auf 23.816 Stunden im Jahr 2021 anstiegen. „Ihr seid über Euch hinausgewachsen“, sagte Domenicus Freiherr von Mentzingen, als Diözesanbeauftragter der Malteser, bei den Ehrungen.

Fakten und Zahlen zu den Maltesern in Singen Die Aufgaben: Ambulante Pflege, Menüservice, Erste-Hilfe-Kurse, Hausnotruf, Sanitätsdienst, ärztlicher Bereitschaftsdienst, Fahrdienst, Hauswirtschafliche Hilfen und Betreuungsangebote, Jugendarbeit, Schulsanitätsdienst, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, sozialpflegerische Ausbildung, Rettungshundestaffel und Bundesfreiwilligendienst.

Stadtbeauftragte: Die Leiter der Gruppen der Malteser heißen Stadtbeauftragte und sie werden, da es ein katholischer Hilfsdienst ist, vom Diözesanbeauftragten berufen. Die Singener Malteser wurden 1970 von Rudolf Kreuz gegründet. 1973 war Bernhard Schwörer der erste Stadtbeauftragte, 1983 übernahm Winfried Zunftmeister, ab 1985 Ralf Städele. 1993 wurde Christian Roth-Schuler in dieses Amt berufen und er ist es bis heute und 2023 seit 30 Jahren.

Malteser in Zahlen (2019): 82 aktive Helfer (incl. Jugend), davon ca. 54 Helfer im Sanitätsdienst, 15 Helfer im Bevölkerungsschutz, fünf Schulsanitätsgruppen, sechs Ausbilder, 46 externe Kurse (Erste-Hilfe etc.), 618 Teilnehmer in Kursen, 93 Sanitätsdienste, 395 Hilfeleistungen, 79 Notfall-Transporte, 250 Kunden im Hausnotruf, 290 Einsätze im Hausnotruf, 4.046 Einsätze im ärztlichen Bereitschaftsdienst, vier Fahrzeuge und zwei Anhänger, eine Dienststelle in der Schwarzwaldstrasse und eine Garage im Industriegebiet (weitere werden dringend gesucht).

Malteserin Barbara Zimmermann berichtet von ihrem beachtlichen ehrenamtlichen Einsatz. | Bild: Weiß, Jacqueline

Die Malteser beweisen Talent zum Improvisieren

Die Malteser haben in Singen 1970 klein angefangen und sind stetig gewachsen. Der ehemalige Singener Malteser Stefan Wehrle und Moderator Michael Fleiner führten am Jubiläumsabend locker und launig durch die Geschichte. Geprägt war diese vom Talent zum Improvisieren, nicht nur was Ausrüstung und Fahrzeuge angeht, und von einer guten Gemeinschaft, in der jeder anpackt.

Wichtige Aufgaben der Malteser sind und waren das Durchführen von Erste-Hilfe-Kursen, Sanitätsdienste bei regionalen und überregionalen Veranstaltungen. Großveranstaltungen waren zum Beispiel Einsätze 1995 bei der Ministrantenwallfahrt nach Rom, 2004 beim Narrentreffen der Poppele, 2006 beim Southside-Festival, 2009 beim Nato-Gipfel oder 2011 beim Papstbesuch in Freiburg. Auch der kassenärztliche Bereitschaftsdienst seit 2014 mit rund 4000 Einsätzen zählt zu diesen Aufgaben. Vorbildlich in Sachen Ehrenamt war auch die Einrichtung eines Hausnotruf-Dienstes 2003.

Geehrt für seinen Einsatz wurde Christian Roth-Schuler, der 2023 seit 30 Jahren Chef der Malteser in Singen ist. | Bild: Weiß, Jacqueline

Helfer meistern Einsätze im unwegsamen Gelände

Die Singener Malteser sind auch immer gern gesehene Helfer bei internationalen Sportveranstaltungen, wie Mountainbike-Rennen. Rik Sauser, Chef des Veranstalters Sauser Event GmbH, lobte in einer Videobotschaft die herausragenden menschlichen Qualitäten der Singener Malteser. Sie haben nicht nur die geländegängigen Fahrzeuge für solche Einsätze, sondern mit Kirsten Lukaszewski eine Fahrerin, die als einzige Malteserin in Deutschland einen Kurs bei der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz zum Fahren im Zivil- und Katastrophenschutz absolviert hat. Eines der Fahrzeuge ist ein Unimog, den die Malteser aus Bundeswehrbeständen organisiert haben.

Schulsanitätsdienst bringt Nachwuchs

Der Aufbau eines Schulsanitätsdienstes 1995 in Gaienhofen und im Jahr 2000 am Hegau-Gymnasium hat sich als guter Weg erwiesen, junge Leute für die Hilfsorganisation zu gewinnen. Viele Schulsanis sind den Maltesern treu geblieben und arbeiten bis heute mit.

Festlich in der Ekkehard-Realschule: Malteser feiern ihr „50. plus zwei“-Jubiläum, das aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden musste. | Bild: Weiß, Jacqueline

Gäste loben die Arbeit der Malteser in Singen

Der SPD-Landtagsabgeordnete Hans-Peter Storz lobte in Vertretung von Oberbürgermeister Bernd Häusler die Arbeit der Malteser. Sie seien ein „feste Bestandteil der Stadt“. Die Kurse, Betreuung und Dienste seien enorm wichtig: „Ohne Sie würde unsere Gesellschaft ärmer sein.“ Andreas Egger dankte den Maltesern als Kreisbrandmeister und in Vertretung von Landrat Zeno Danner für ihre beeindruckende Leistung, ihren Erfindungsgeist und die Bereitschaft, Lösungen zu finden. Als ehemaliger Singener Feuerwehrkommandant habe er ihre Geschichte teilweise selbst erlebt, deshalb sei für ihn der Abend „ein sensationelles Heimspiel“.