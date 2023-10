Gut besucht war am Samstag der Veranstaltungsraum Brigg in Gottmadingen, als Kabarettist Ingo Börchers sein aktuelles Bühnenprogramm „Das Würde des Menschen“ präsentierte. Eingeladen hatte der Förderkreis für Kultur und Heimatgeschichte (FöKuHei). Einige seiner Gedanken drehten sich um die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Zitat: „Wer immer noch meint, die Frauen seien das schwache Geschlecht sollte einmal versuchen, seiner Frau nachts die Bettdecke wegzuziehen.“ Oder: „Auch Männer sehen Staub, aber erst ab einer gewissen Höhe.“ Auch das allgegenwärtige Gendern nahm er zum Thema. Er stellte unter anderem klar, dass die männliche Form von Ballerina nicht Ballermann ist, sondern Balletttänzer.

Eine Spezialität Ingo Börchers‘: Wortspiele. Kinder bedeuten für ihn eine Lebensaufgabe, aber viele Menschen wollen ihr Leben nicht aufgeben. Die größte Strafe dafür, dass er Kinder in die Welt gesetzt hat, ist für ihn der Elternabend. Damit traf er wohl bei einigen Zuhörern den Nerv. Auch nachdenkliche Themen schnitt er an. Zum Beispiel die aktuelle Weltlage: „Die einen bangen momentan um ihren Wohlstand, die anderen um ihr Leben.“ Zur Flüchtlingsthematik fragte er: „Wie bringe ich einem Syrer bei, dass weiße Socken in Sandalen nicht der Königsweg zur erfolgreichen Integration sind?“

Das Publikum war sehr angetan von dem 90-minütigen Programm. Die Schwestern Birgit und Susi Klopfer aus Gottmadingen meinten: „Ingo Börchers hat alle Erwartungen erfüllt. Er ist ein Schnelldenker, sensationell sprachgewandt und transformiert die aktuelle Situation ins Positive. Er gibt Tipps, wie man es auch machen kann.“ Auch Walafried Schrott aus Singen war beeindruckt: „Börchers bringt kleine Botschaften, die einem zum Lachen bringen und auch zum Nachdenken anregen.“ Am Ende der Veranstaltung bedankte sich Klaus Stegmaier (Vorstandsmitglied des FöKuHei) bei Ingo Börchers mit einem Geschenk. Das Publikum verabschiedete ihn mit lang anhaltendem Applaus.