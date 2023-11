Unter dem Titel „Ich arbeite mit Holz – das Holz arbeitet mit mir“ eröffnete das Kunstmuseum eine Ausstellung zum 100. Geburtstag des Bildhauers Rudolf Wachter. Sein Ansatz, die organisch gewachsene Materialität des Stamms in die künstlerische Gestaltung mit einzubeziehen, machte ihn zum Erneuerer in der Holzbildhauerei des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Die Ausstellung zeigt rund 70 Holzskulpturen aus dem Nachlass und wird von einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm begleitet. Für den in Bernried am Bodensee geborenen Wachter war die Natur Ausgangspunkt für seine raumgreifenden Werke. Mit der Motorsäge schuf er einfache, dabei grundlegende Skulpturen, in denen Natur und Kunst symbiotisch zusammengehen.

Wachter arbeitete nicht mit oder gegen den Stamm, sondern mit dem Holz, in dem die Form angelegt ist. Wie er selbst einmal sagte, habe er nicht komponiert, sondern in der Natur eine Plastik gesehen. „Wäre die Geschichte der Bildhauerei unserer Zeit eine Landschaft, so wäre Rudolf Wachters Werk darin ein monumentaler Monolith“, sagte Stefanje Weinmayr, Verfasserin der Werkmonographie, in ihrer Einführung. Seit den 1970er-Jahren sei in der Regel frisch gefälltes Stammholz sein Werkstoff gewesen, das imstande war, eigene Energien zu entfalten, und das Potential für jede Form in sich barg. Wachter habe direkt in die Form des Stammes eingegriffen und damit radikal die künstlerische Angleichung verlassen, wie sie sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts im Werk vieler Bildhauer manifestiere, so Weinmayr.

Den Weg durch die Schichten der Jahresringe bezeichnete Rudolf Wachter selbst als „Wandern durch den Stamm“. Dabei zwang er dem Holz keine Form auf, sondern bezog die natürlichen Wuchs- und Schwundprozesse, das Trocknen und Aufklaffen in die Gestaltung mit ein. Wachter entwickelte seine Skulpturen im Dialog mit der Natur. Als Bildhauer hoch geehrt und mit Preisen ausgezeichnet, hat er mit seinem Werk neue Möglichkeiten in der Holzbildhauerei erschlossen.