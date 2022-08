Nach dem Großfeuer am 13. August ist die Betroffenheit und Solidarität im Dorf groß. Ein Brandhilfekonto und ein Spendentag sollen Tobias Bohner finanziell unterstützen, denn er hat alles verloren.

Von einer Stunde auf die andere hat Tobias Bohner aus Bohlingen bei dem Großbrand am 13. August sein Zuhause im Espen verloren. Er konnte sich an jenem Morgen um 3.30 Uhr, als das Feuer in der Scheune des alten Ökonomiegebäudes ausbrach, unversehrt