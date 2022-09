Singen vor 37 Minuten

Sein letztes Rennen hat er verloren: Mit Eberhard Woll verliert Singen eine seiner Sportgrößen

Der 90-Jährige ist am Donnerstag einer schweren Krankheit erlegen. Er war für die Stadt Singen in vielerlei sportlicher Hinsicht ein Wegbereiter. Ehemalige Weggefährten erinnern an den Präsidenten der DJK Singen.