Die Singener Theaternacht geht am 15. Oktober in die sechste Runde. Dann können Kulturfans die facettenreiche Palette der Theaterlandschaft unter dem Hohentwiel ab 18 Uhr genießen. Und das erstmals kostenlos, wie Oberbürgermeister Bernd Häusler beim Pressegespräch betonte. „Corona-bedingt wird die Veranstaltung unentgeltlich angeboten.“ Es gilt die 3-G-Regel. Wer einen entsprechenden Nachweis vorlegt, bekommt ein Bändel und kann diesen stellvertretend vorzeigen. „Das macht die Kontrolle einfacher und ist für die Besucher unkomplizierter“, sagte Häusler. Das Konzept habe sich schon bei der Museumsnacht bewährt. Die Arm-Bändel gibt es an allen Veranstaltungsorten.

Mit dabei sind diesmal sieben Ensembles, die an sieben Orten ihre Darbietungen geben. Die Eröffnung der Theaternacht ist um 18 Uhr im Foyer der Stadthalle, so Kulturamtsleiterin Catharina Scheufele. Insgesamt wird an diesem Abend bis Mitternacht zeitversetzt 34 mal gespielt, sagte der OB. Im Theater die Färbe wird bewirtet, in der Basilika und in der Gems gibt es einen Getränkeausschank, sagte Scheufele. „Die Kulturbegeisterte erwartet an diesem Abend ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm“, so der Oberbürgermeister Bernd Häusler.

Der Theaterverein Pralka führt das Schauerdrama „An allem ist die Katze schuld“ auf der Bühne der Färbe auf. In der Basilika zeigt die Färbe eine szenische Lesung über Robert Seethaler, dem Autor des Stücks „Der Trafikant“, das am 1. Oktober Premiere feierte. Susanne Breyer spielt zusammen mit Rike Joeinig Sketche von Karl Valentin und Liesl Karlstadt im Walpurgissaal. Die Improsingers werden ihr Können in ihrer Improvisationsshow ein Theater to-go im Kunstmuseum darbieten. Das Theater in der Gems zeigt das humorvolle und absurde Stück „Koffer auf Reisen“. Die Theatergruppe Theatäter spielt die Horrorkomödie „Geister – nichts wie weg hier“ auf der Wiese hinter der Stadthalle. In der Gems ist das Stück „Königin Lear“, angelehnt an William Shakespears König Lear, zu sehen.