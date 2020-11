Das Vordach an der Westseite des Rathauses ist repariert worden und seit Donnerstag wieder an Ort und Stelle. Mithilfe eines Krans wurde das sechs Tonnen schwere Dach positioniert. Ein Lastwagenfahrer war im November des vergangenen Jahres aufrund von Unachtsamkeit gegen das Dach gefahren. Die Konstruktion war dadurch so stark beschädigt, dass Einsturzgefahr bestand. Das denkmalgeschützte Dach musste daraufhin von einer Spezialfirma abgetragen und auf den Parkplatz des Waldfriedhofs zwischengelagert werden. Die Mitarbeiter des Bauhofs mussten den Rathausplatz sperren, weil viele Schaulustige das Spektakel verfolgten, wie die Polizei damals berichtete.

Kosten bei rund 50.000 Euro

Das Dach ist von einer Spezialfirma in Liggeringen repariert worden, wie Achim Eickhoff, Pressesprecher der Stadt Singen auf Nachfrage dieser Zeitung berichtete. Die geschätzten Kosten für die Reparatur betragen derzeit rund 50.000 Euro. Allerdings sei der Wiederanbau noch nicht abgeschlossen. Die Verankerung in der Rathauswand sei noch nicht fertig. Die beiden Säulen, eine wurde bei dem Unfall zerstört, müssen noch eingebaut werden, derzeit hält ein Provisorium das Dach. Sie werden auch noch mit Aluminiumprofilen ummantelt.

Denkmalgeschütztes Gebäude

Das Singener Rathaus samt seiner fünf Eingängen mit Vordächern ist denkmalgeschützt. Es wurde von 1957 bis 1960 von Stadtbaurat Hannes Ott erbaut. Das in Singen produzierte Aluminium benutze Ott an der Fassade und im Innenausbau. Alle Teile müssten originalgetreu wieder hergestellt werden, so Eickhoff. So werde auch die Verankerung aus alten Teilen wieder aufgebaut und alle Platten so eingefügt, wie sie waren. Es gelte so viel wie möglich zu erhalten und nur wo es nötig sei, zu erneuern, erklärte Eickhoff. Die Elektroleitungen des beleuchteten Vordachs müssen noch verlegt werden. Abschließend muss ein Statiker den Bau prüfen.