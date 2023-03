Singen vor 5 Stunden

Schwerer Unfall in Thayngen fordert Singener Retter: Auto stürzt Steilhang hinab

Singener Rettungskräfte unterstützen Schweizer Kollegen bei einem Einsatz in Thayngen. Vier Menschen müssen verletzt in Kliniken gebracht werden, nachdem ihr Auto zehn Meter in die Tiefe gestürzt ist.