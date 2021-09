von SK

Bei einem Unfall in der Hohenhewenstraße ist am Donnerstagabend ein sechs Jahre alter Junge von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei informierte, war das Kind gegen 19 Uhr mit seiner Mutter und seinem achtjährigen Bruder zwischen der Lessing- und Uhlandstraße unterwegs, als der Jüngere der beiden von der gegenüberliegenden Straßenseite zu seiner Mutter über die Fahrbahn rannte. Ein 69-jähriger Autofahrer, der mit in seinem Renault gerade an dem Kind vorbeikam, erfasste ihn mit seinem Wagen. Mit schweren Kopfverletzungen wurde der Junge in eine Klinik eingeliefert, teilt die Polizei mit. Die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen bittet Zeugen sich unter Telefon (07733) 99600 zu melden.