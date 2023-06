Schwer verletzt worden ist laut Polizei ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Bahnhofstraße in Singen am Mittwochnachmittag. Der 64-Jährige war mit einem Fahrrad zunächst auf dem Radweg an der Bahnhofstraße Richtung Alusingen unterwegs, als er kurz vor dem Einmündungsbereich zur Spazzostraße über den Bordstein auf die Straße fuhr und die Fahrbahn überquert habe. Dazu sei er laut Polizei durch die an der dortigen Ampel verkehrsbedingt wartenden Linksabbieger gefahren und unerwartet vor einem 27-jährigen BMW-Fahrer aufgetaucht, der auf der Geradeaus-Spur in Richtung Bahnhof fuhr.

Laut Polizei kam es zu einer Frontalkollision, bei der der Radler auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Er trug laut Polizei keinen Helm und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.