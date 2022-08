Singen vor 2 Stunden Schwan auf Abwegen: Polizei wird zum Freund und Helfer für verwirrtes Tier auf der Hauptstraße Offenbar zu warm und zu trocken ist es einem weiblichen Schwan am Freitagmorgen: Statt wie sonst an der Aach spaziert das Tier auf der Singener Hauptstraße. Verwirrt und ziellos mit kaputtem Flügel. Doch Hilfe naht.

Ein Schwan hielt am Freitagmorgen Polizisten in Singen auf Trab. Denn er steuerte verwirrt immer wieder die stark befahrene Hauptstraße an. | Bild: Polizeipräsidium Konstanz