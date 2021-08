von Sandra Baindl

Die Freude, wieder vor echtem Publikum zu stehen, war Christoph Sonntag auf der Open-Air-Bühne der Singener Gems deutlich anzumerken, als er sein Programm „Wörldwaid“ präsentierte. Der „König der schwäbischen Comedy“ musste während der Pandemie feststellen, wie wenig systemrelevant er im Gegensatz zu Ärzten, Friseuren und Profi-Fußballern gewesen sei.

Überhaupt sei dies eine schwierige Zeit gewesen, denn Frauen hätten im Homeschooling mit ihren Kindern Mathe – und Männer die Namen ihrer Kinder – lernen müssen. Die Fußball-EM habe sich als Interrail-Ticket für das Coronavirus erwiesen. Und zu Donald Trumps Vorschlag von Bleichmittel-Injektionen meinte er nur: „Ned so viel schwätze, eifach mache. Dann wäre uns manches erspart geblieben.“

Welttournee über vier Kontinente

Fast zwei Stunden lang unterhielt Sonntag sein Publikum mit seiner persönlichen Welttournee über vier Kontinente, bei der auch manches Klischee herhalten musste. Die Tour startete bei Christoph Columbus, der Amerika nur entdeckt habe, weil Männer ja bekanntlich nicht gern nach dem Weg fragen, ging über Diaabende als „optisches Waterboarding“ bis hin zur Inszenierung des perfekten Urlaubs in den sozialen Medien.

Auch die Politik kam nicht zu kurz: Als Bruder Christophorus zog er sämtliche Parteien durch den Kakao, und mit seinen Handpuppen führt er ein Gespräch zwischen Günther Oettinger und Winfried Kretschmann, dem „Clint Eastwood aus Laiz“.

Auch aktuelle Themen wie Deutschland als digitales Entwicklungsland (“Wir können alles außer digital“), die Klimadiskussion oder die Querdenker-Bewegung er auf. Deren Idee, dass sich das Coronavirus über das 5G-Netz verbreite, erkläre, warum Deutschland in der Pandemie so glimpflich davongekommen sei.

„Schwaben all over the world“ hieß es zum Schluss des Comedy-Abends in Anlehnung an einen Status-Quo-Klassiker. | Bild: Sandra Baindl

Zum Schluss der Show machte er mit seiner Version eines Status-Quo-Songs „Schwaben all over the world“ deutlich, warum in 200 Jahren die Welt schwäbisch sprechen wird. Wer den Auftritt verpasst hat, kann Christoph Sonntag am 14. Oktober im Milchwerk in Radolfzell erleben.