Die Schule soll ab 4. Mai schrittweise wieder losgehen. Die Schüler der Abschlussklassen können dann als Erste sieben Wochen nach der Schließung wegen des Coronavirus die Schulen wieder betreten. Die Schulleiter im Hegau warten gespannt auf die Anweisungen des Kultusministeriums, wie der Start ablaufen soll. Sie wollen vor allem die Schüler in der verbleibenden Zeit gut auf die Prüfungen vorbereiten.

Schulleiter freut sich auf den Start

Martin Trinkner, Schulleiter der Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule in Hilzingen freut sich, dass die Schulen in zwei Wochen wieder öffnen: „Ich bin total froh, dass die Schule wieder startet und dass sie gestuft beginnt.“ Er rechne damit, dass die Neuntklässler starten. Besonders wichtig sei das für die, die nach den Pfingstferien ihren Hauptschulabschluss machen. „Ab Mai haben wir dann noch drei Wochen für die Prüfungsvorbereitungen, diese Zeit ist enorm wichtig, um die Schüler individuell zu fördern und zu ermutigen“, so Trinkner. 50 Neuntklässler seien es insgesamt, 14 machen den Abschluss.

Grundschulstart offen

Die räumliche Aufteilung dürfte keine Probleme bereiten, da das komplette Schulgebäude zur Verfügung stehe. Er gehe davon aus, dass kleinere Gruppen unterrichtet werden. Ob und wie ein Schulstart der Grundschüler realisiert werden kann, sei für ihn noch fraglich. Auch die Frage, wie es mit der Notbetreuung weitergehe, sei nicht geklärt. Die drei Wochen Homeschooling seien in der Hilzinger Schule insgesamt gut gelaufen. „Bei manchen Schülern ist aber mehr individuelle Förderung nötig“, zieht der Schulleiter Bilanz. Was die Digitalisierung der Schulen angeht, habe man jetzt gemerkt, dass es Nachholbedarf gebe. „Jeder Lehrer hat sich einen eigenen Weg gesucht, um mit seinen Schülern in Kontakt zu bleiben“, sagte er. Da fehlten einheitliche Regelungen.

Eltern loben Homeschooling

Patricia Heller-Tassoni, Schulleiterin der Ekkehard-Realschule, ist nach der Nachricht der schrittweisen Öffnung der Schulen gespannt auf die Anweisungen des Kultusministeriums. „Wir warten ab und gehen dann in die Planung“, erklärte sie. Die Realschulabschlussprüfungen sind ab 20. Mai angesetzt. Die Abschlussschüler seien gut vorbereitet und wurden auch in der Zeit des Homeschooling intensiver betreut. Zwei Wochen Vorbereitung in der Schule bis zu den Prüfungen müssten ihnen reichen. Vom Homeschooling hat sie insgesamt Gutes zu berichten. Bei einer Umfrage gab es von 90 bis 95 Prozent der Eltern positive Rückmeldungen.

Persönlicher Kontakt fehlt

„Wir wünschen uns natürlich eine Rückkehr zum normalen Schulbetrieb“, erklärte Kerstin Schuldt, Schulleiterin des Hegau-Gymnasiums. „Da in dieser Situation Vorsicht geboten ist, werden wir die schrittweise Schulöffnung so organisieren, dass der Übergang gut gelingen kann.“ Die Schule plane den Wiedereinstieg der Kursstufen 11 und 12 so, dass Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen eingehalten werden könnten. Bis dahin werde das Homeschooling fortgeführt. Bisher habe dieser „Fernunterricht“ dank einer aktiven Schulgemeinschaft gut funktioniert. Sie sei stolz auf ihre Schüler, Lehrer und Eltern. Die sehr unterschiedliche digitale Ausstattung der Schüler Zuhause sei aber eine Herausforderung, die die Weitergabe von interaktiven Aufgaben über Lernplattformen oder die Möglichkeit von Videokonferenzen einschränke. „Was den Schülern, den Lehrkräften und der Schulleitung wirklich fehlt, ist der persönliche Kontakt!“, erklärte Schuldt. Schule sei mehr als Fachunterricht, Lernen gelinge viel besser mit sozialer Interaktion.

Dieses Bild gehört für ungewisse Zeit der Vergangenheit an: Schulter an Schulter an der Industrie 4.0-Anlage der Hohentwiel-Gewerbeschule. Bild/Archiv: Tesche | Bild: Jan Potente

Rund 300 Abschlussschüler

Das sieht auch Stefan Fehrenbach, Schulleiter der Hohentwiel-Gewerbeschule, so. Die Stimmung unter den Kollegen sei gedrückt, es fehle der direkte Kontakt zu den Schülern. Niemand sei Lehrer geworden, um aus der Distanz zu unterrichten. „Eine Schule, die brummt, ist etwas anderes“, erklärte er. Die Schule richte sich auch auf einen Unterrichtsstart mit den Abschlussklassen ein. „Wir haben normalerweise von Ostern bis Sommer Prüfungen“, erklärt Fehrenbach. Rund 300 Schüler, von den Abiturienten bis zu den Berufsfachschülern, sollen in diesem Jahr ihren Abschluss machen. In den vier Gebäuden der Schule könne man die Klassen gut entzerren. Der Schulleiter ist überzeugt, dass die Schüler die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten können und wartet auf die Vorgaben des Landratsamtes als Schulträger. Wichtig sei jetzt, die Schüler gut auf die Prüfungen vorzubereiten. Er plädiert für einen Notstundenplan, der nur die Prüfungsfächer umfasst.

Stadt organisiert Infektionsschutz

Oberbürgermeister Bernd Häusler sieht den Start in Schulen und Kitas und die Fortsetzung des Homeschooling als nicht ganz einfach umzusetzen an: „Es wird für uns eine Herausforderung im Bereich der Schulen und Kindertageseinrichtungen den Infektionsschutz zu organisieren.“ Für viele Eltern werde es auch in den kommenden Wochen eine nur schwer lösbare Aufgabe sein, die Kinderbetreuung sicherzustellen. „Wir warten jetzt gespannt darauf, wie das Land die Vorgaben auf Bundesebene umsetzen wird“, schreibt Häusler in einer Pressemitteilung aus seinem Urlaub. Nach wie vor seien Detail-und Auslegungsfragen zu klären, die die Verwaltung noch beschäftigen würden.