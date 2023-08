Nach drei Jahren gemeinsamer Arbeit ging das Erasmus-Projekt der Johann-Peter-Hebel-Schule mit ihrer italienischen Partnerschule in Pomezia nun zu Ende. Mit einer kleinen Ausstellung in der Singener Hauptfiliale der Sparkasse Hegau-Bodensee werden die Ergebnisse des Projekts präsentiert. Die Partnerschaft zwischen der Singener Peter-Hebel-Schule und dem „Liceo Statale Artistico e Linguistico Pablo Picasso“ entstand 2019 im Rahmen der inzwischen fast 50 Jahre währenden Partnerschaft der beiden Städte. Gefördert wurde diese Verbindung vom Erasmus+-Programm.

Das Programm unterstützt Menschen in Europa dabei, interkulturelle Kompetenzen zu erwerben und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. Finanzielle Unterstützung gibt es auch. Zum Beispiel schoss Erasmus+ beim letztjährigen, einwöchigen Besuch der 22 Singener Schüler in Pomezia pro Kopf 650 Euro zu. Die verantwortlichen Klassenlehrer, Michaela Benz und Christoph Wenzl, zogen beide eine positive Bilanz zum Projekt, wobei beide überzeugt sind, dass insbesondere die Reise nach Pomezia die Schüler der 9. Klassen nicht nur zusammengeschweißt, sondern auch verantwortungs- und selbstbewusster gemacht habe. Auch die Schüler aus Pomezia waren in Singen zu Gast, wo man am Projekt „Arbeitsmigration“ arbeitete.

Die gemeinsam erarbeiteten Projektergebnisse wurden nun auf Aufstellern präsentiert, wobei auffiel, dass sich Italien vom Armenhaus der 50er- und 60er-Jahre, als die Gastarbeiter nach Deutschland kamen, in den 90ern langsam zum Einwanderungsland wandelte, das heute, wie Deutschland, unter dem Fachkräftemangel leidet. Christoph Wenzl, Lehrer an der Peter-Hebel-Schule, verriet dann, dass im Herbst 2024 eine Sprachreise nach Malta geplant sei, die auch gefördert werde.