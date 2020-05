Sie kehren zurück. Nach Wochen des Heimunterrichts drücken hunderte Schüler ab Montag wieder die Schulbank. Das gilt jedoch nur für die Abschlussklassen und auch die Schulbank hat sich im Zuge des Coronavirus deutlich verändert: „Wir müssen Schule völlig neu denken“, sagt Johannes Briechle als Leiter der Zeppelin-Realschule in Singen. „Ich sage nur: Französisch-Unterricht in der Turnhalle.“ An seine Schule werden 150 Schüler zurückkehren und dafür in neue Gruppen sowie Schichten eingeteilt. Briechles Kollegin Sabine Beck vom Friedrich-Wöhler-Gymnasium ist gespannt auf diesen Neubeginn, denn Schule sei ganz anders als noch vor einigen Wochen: Es gelten Abstands- und Hygieneregeln, Mundschutz ist nicht vorgeschrieben aber dringend erwünscht.

Rote Aufkleber zeigen, wo Schüler sitzen werden

Mit Meterstab gewappnet sind die Hausmeister der Robert-Gerwig-Schule in Singen die Klassenzimmer abgegangen. Mit kleinen roten Aufklebern haben sie markiert, wo ein Stuhl, wo ein Tisch, steht. Das berichtet Direktorin Karin Schoch-Kugler, an deren Schule mit die meisten Schüler zurückkehren werden. Rund 670 von insgesamt 1850 Schüler werden bald ihre Prüfungen ablegen. Sie alle werden für die nächsten beiden Wochen einen festen Sitzplatz bekommen. Auch sonst hat sich viel verändert.

„Wir haben ganz neue Stundenpläne gemacht“, erklärt Schoch-Kugler. Schulbeginn ist gestaffelt zur ersten, dritten oder fünften Stunde, die Pausen dauern nur noch fünf Minuten und werden beaufsichtigt. Es sei wichtig, den Abstand von mindestens 1,50 Metern einzuhalten. Klassen werden halbiert und dann im Wechsel in den Prüfungsfächern unterrichtet: Erst ist der Lehrer in der einen, dann in der anderen Gruppe. Während der Prüfungen selbst findet kein anderer Unterricht statt. „Ohne die tolle Unterstützung aller Kollegen wäre das gar nicht machbar“, sagt Schoch-Kugler. Auch auf den Toiletten soll Kontakt vermieden werden, weshalb nur zwei Schüler gleichzeitig die WCs nutzen dürfen. Am Friedrich-Wöhler-Gymnasium darf sogar nur ein Schüler auf die Toilette.

Nur Hauptfächer werden vor Ort unterrichtet

Ein ähnliches Vorgehen schildern die Schulleiter Johannes Briechle und Sabine Beck. An der Zeppelin-Realschule wird es zwei Schichten geben: Eine Gruppe der Schüler wird morgens unterrichtet, dann werden die Räume gereinigt, dann wird der zweite Teil der Schüler unterrichtet. Unterschieden wird dabei zwischen auswärtigen Jugendlichen, die auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen sind, sowie Schülern, die aus dem Stadtgebiet kommen. Der Schulleiter musste dafür verschiedene Eingänge festlegen, es gibt verschiedene Pausenhöfe. „Wir unterrichten nur die Hauptfächer“, erklärt Briechle. Andere Fächer würden zuhause vermittelt – so wie alle Schüler, die keiner Abschlussklasse angehören, und weiterhin montags ihre Wochenaufgaben erhalten.

Prüfung schreiben in der Aula

Vor Ort stünde die Prüfungsvorbereitung im Vordergrund, denn Mitte Mai wird es ernst für die Realschüler. „Da sind wir auch als Pädagogen stark gefragt“, sagt Briechle. Für die Prüfung der Zehntklässler wird dann nochmal neu organisiert: Sie werden in vier Gruppen aufgeteilt, dazu kommt eine Gruppe sogenannter Schulfremder. Das sind Menschen, die ohne vorherigen Unterricht an der Zeppelin-Realschule dort ihre Prüfung ablegen – in diesem Jahr in der Aula. „Die Neuntklässler lassen wir an diesen Tagen dann zuhause“, sagt der Schulleiter.

Die Leiterin des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums Sabine Beck schildert einen riesigen Organisationsaufwand. Ein Einbahnsystem wurde eingerichtet und die Stundenpläne wurden möglichst entzerrt, um rund 230 von 1200 Schülern zu unterrichten. Eine Klasse wird auch hier in zwei Gruppen aufgeteilt, ein Lehrer unterrichtet dann beide gleichzeitig. „Da sind die Kollegen didaktisch sehr gefordert“, sagt Beck. Eine Video-Übertragung zwischen den Räumen soll es aber nicht geben – „davon hatten die Schüler ja jetzt genug.“

Besonders die älteren Jahrgänge werden unter der Situation leiden

Die Anspannung, unter solch ungewöhnlichen Umständen ab 18. Mai das Abitur zu schreiben, sei natürlich groß, sagt Sabine Beck. Doch die ab Jahrgangsstufe 2 sei fachlich bereits auf einem guten Stand. Anders sei es für die beiden jüngeren Jahrgänge der Zehnt- und Elftklässler, denen nun mehrere Wochen Unterricht fehlen, kurz bevor oder während ihre Noten bereits für das Abitur zählen. Und diejenigen, die jetzt zum Beispiel ihre nächste Fremdsprache oder ihre Fächer fürs Abitur wählen, müssen anders informiert werden als sonst. Einen Elternabend kann es vorerst nicht geben. Stattdessen arbeiten Lehrer an Präsentationen, die online zur Verfügung stehen werden. Außerdem wird es telefonische Sprechstunden geben, erklärt Sabine Beck.

2020 gibt es keine Abschlussfahrt oder Abschlussfeier

Einen Blick in die Zukunft mag die Schulleiterin kaum wagen. Sie geht davon aus, dass bis zu den Pfingstferien, die am 2. Juni beginnen, nur die beiden Abschlussjahrgänge die Schule besuchen können. Anschließend müsse man neu denken. Johannes Briechle bedauert auch, dass die Abschlussfeierlichkeiten nicht stattfinden können: „Das tut einem selbst sehr weh, denn ich weiß noch, wie ich mich auf meine Abschlussfahrt gefreut habe damals.“

