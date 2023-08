Mit einem besonderen Zertifikat starten 14 Schüler der Singener Zeppelin-Realschule (ZRS) ins Berufsleben nach den Sommerferien. Das schreibt die Schule in einer Mitteilung. Demnach haben sie ein Sprachzertifikat erhalten, das ihnen eine wesentlich genauere Auskunft über ihr Sprachkönnen bescheinigt, als die Note im Zeugnis. Die Rede ist vom Cambridge Preliminary English Test-Zertifikate, kurz PET. Für dieses Zertifikat hätten sie fast das gesamte Schuljahr in jeder Woche neben den regulären Englischstunden mit ihrem Lehrer Ingo Bussmann zusätzlich gebüffelt. Als Bonbon erhielt die Gruppe in Vorbereitung auf die Prüfung sogar muttersprachliche Unterstützung von Herrn Mockford aus Richmond, der den Schülern Fragen aus dem mündlichen Prüfungskatalog stellte– eine gute Vorbereitung auf die vierteilige Prüfung, die die klassenübergreifende Gruppe von Neuntklässlern zu absolvieren hatte, heißt es weiter.

Nun wurde ihnen die Urkunde von Rektor Johannes Briechle überreicht. Der Abschluss sei weltweit anerkannt, so Briechle, und mache sich damit in den zukünftigen Bewerbungsunterlagen besonders gut, hob er werbend für alle nachfolgenden Klassen hervor. Die Singener Zeppelin-Realschule sei nach wie vor die einzige Realschule im Landkreis, die ihren Neunt- und Zehntklässlern hier eine gezielte Vorbereitung anbiete und sie damit in Zusammenarbeit mit der VHS Landkreis Konstanz bis zum entsprechenden Abschluss des Sprachzertifikates führe. Jedes Jahr fänden sich Schüler, die diese Chance nutzen und die Mehrarbeit auf sich nehmen. Neben den Englischabschlüssen büffelten fünf Schülerinnen daneben für einen weiteren Sprachabschluss, dem Diplôme d‘Etudes en Langue Française, kurz DELF. Hier fand die Prüfung am Institut Français statt.

In Englisch schlossen mit B1 ab: Milo Schwartz, Lukas Geiser, Niloufar Mirhadi, Gizem Aran, Árnes Joldic und Leonie Dressel. B2 erhielten Eray Öztoprak, Sebastian Goerigk, Simona Kopelidi, Ana Maragoudaki Martins, Elinor Sargisson, Marco Crasci und mit A2 schlossen Anahita Naderi und Nikolas Genduso ab. Das Diplôme d´Etudes en Langue Française in A1 erhielten Anahita Naderi, Hediye Yildirim und Leonie Dressel, in A2 Amal Amraie sowie Anna-Maria Kreuziger.