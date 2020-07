Die Robert-Gerwig-Schule in Singen hat ihren Absolventen der Berufsfachschule Wirtschaft (BFW) und des Berufskollegs (BK) die Abschlusszeugnisse übergeben.

Viele wollen weiter zur Schule gehen

Zu diesem Anlass konzipierte die Schule laut Pressemitteilung extra ein Hygiene- und Sicherheitskonzept: Zunächst durften die Schüler der drei BFW-Klassen jeweils klassenweise und zeitlich getrennt zur Feier ihres Mittleren Bildungsabschlusses zusammenkommen. Viele der Absolventen wollen laut Mitteilung der Robert-Gerwig-Schule weitermachen und im Anschluss nun direkt das Wirtschaftsgymnasium oder das Berufskolleg besuchen.

In der BFW2/1 erhielt Serhan Aksoy den Klassenpreis, ein Lob gab es für ihre Mitschüler Julian Wessner und Manuel Beinlich. In der BFW2/3 wurde Nicole Swiatlak aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen und einem Notenschnitt von 1,6 nicht nur mit dem Klassenpreis, sondern auch mit dem Preis des Fördervereins der Schule ausgezeichnet. Ein Lob erhielten zudem Rasool Mashal, Lara Glatt und Philipp Götzfried.

Selbstständig zur Fachhochschulreife

Am nächsten Tag erhielten dann die frischgebackenen Absolventen des Berufskollegs an der Robert-Gerwig-Schule ihre heiß ersehnten Zeugnisse. Sie hätten das letzte Halbjahr hauptsächlich im Homeschooling verbracht und durch ihre bestandenen Abschlussprüfungen bewiesen, dass sie selbstständig arbeiten könnten und in diesem Sinne auch die Reife für Fachhochschulen erworben hätten, erklärte Schulleiterin Karin Schoch-Kugler bei der Feier.

Beim Lernen von zuhause aus hätten die Schüler gleichzeitig auch ihre medialen Kenntnisse erweitert. Die Schulleiterin ermunterte die Schüler bei der Zeugnisübergabe unter Corona-Auflagen dazu, auch zukünftig immer die positiven Aspekte jeder Situation im Blick zu behalten.

Den Klassen- und Fördervereinspreis des Berufskollegs erhielt Chiara Bonascia (BK2/1) mit einem Notenschnitt von 1,6. Ein Lob für gute Leistungen gab es für Sarah Handloser und Aleksandra Kolodziej (beide BK2/1) sowie Hanan Hijazi (BK2/2).