Die Hohentwiel-Gewerbeschule, die Robert-Gerwig-Schule sowie die Haldenwangschule in Singen verfügen seit Kurzem über die technische Infrastruktur für ein störungsfreies Homeschooling. Als Vorreiter konnte sich die Gewerbeschule bereits seit Mitte Oktober letzten Jahres profilieren. Schulleiter Stefan Fehrenbach zeigt sich zufrieden: „Wir haben die Voraussetzungen geschaffen, damit 700 Tablets, PCs und Notebooks gleichzeitig ins Netz können. Zudem nutzen immer mehr Anwendungen Clouddienste und benötigen hohe Bandbreiten. Deswegen haben wir sogar unlängst auf 1000 MBit pro Sekunde aufgestockt“, erklärt er in einer Pressemitteilung des regionalen Energieversorgers Thüga.

Hilzingen Sagen Sie mal, Herr Metzler: Warum hat die Digitalisierung in der Region noch Luft nach oben? Das könnte Sie auch interessieren

Für den Leiter des Verwaltungsdezernats im Landratsamt, Harald Nops, ist klar: „Ohne die Anbindung an ein leistungsfähiges Breitbandnetz ist Schule digital nicht umsetzbar.“ Der Landkreis Konstanz wolle sich deshalb weiterhin für den Anschluss seiner Schulen an Glasfasernetze stark machen und überarbeitet derzeit die Struktur zur IT-Administration, um die IT-Lehrkräfte, die sich um den Betrieb des Turbo-Internets kümmern, zu entlasten.

Interesse an schnellem Internet wächst

Ein deutlich gestiegenes Interesse an ihrem Highspeed-Glasfaser-Angebot verzeichne Thüga Energie – wie es in der Pressemitteilung heißt – ebenfalls durch andere Schulträger, wie die Stadt Singen. Und auch immer mehr Gewerbe- und Privatkunden sind auf verlässliche Bandbreiten angewiesen und wenden sich an den regionalen Energieversorger. „Unser Glasfasernetz trägt dazu bei, dass unsere Region als Schul- und Wirtschaftsstandort den Anschluss behält und als Lebensmittelpunkt attraktiv bleibt“, ist Geschäftsführer Markus Spitz überzeugt.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Hegau-Mail: So erhalten Sie kostenlos die Themen ihrer Heimat am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Derzeit bietet das Unternehmen seinen Glasfaser-Service in der Stadt Singen sowie in Bohlingen, Rielasingen-Worblingen und Steißlingen an. Neu hinzu kommt in Kürze der Remishof in Singen. Sowohl dort als auch bei den Schulen verlegt die Thüga Energie das Glasfaser-Telekommunikationsnetz bis in die Gebäude hinein. Damit können Geschwindigkeiten von 1000 Megabit pro Sekunde symmetrisch übertragen werden. Die Datenübertragungsgeschwindigkeit ist also sowohl im Upload als auch im Download konstant gleich hoch verfügbar.

Angebote an die Nachbarn

In unmittelbarer Nachbarschaft zur Hohentwiel-Gewerbeschule in der Singener Nordstadt bietet die Thüga Energie zudem für Haushalte und Gewerbe den Anschluss per Vectoring-Technik, bei der eine Steigerung des Datenvolumens auf bis zu 100 MBit pro Sekunde möglich ist.

Das Unternehmen gehört zur Thüga-Gruppe, dem größten kooperativen Netzwerk kommunaler Energie- und Wasserdienstleister in Deutschland.