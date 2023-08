Es ist schon wieder passiert: Ein unbekannter Mann hat sich nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag, 1. August, als Heizungsableser ausgegeben, um eine 80-jährige Frau in Singen zu bestehlen. Nachdem er sich so Zugang zu ihrer Wohnung verschafft hatte, lenkte der Betrüger die Frau ab, so dass er aus dem Schlafzimmer unbemerkt diverse Schmuckstücke und Wertgegenstände entwenden konnte.

Zeugen gesucht

Der Polizei liegt folgende Beschreibung des Täters vor: Etwa 60 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, kräftige Statur. Außerdem hat der Mann dunkle, nackenlange, glatte Haare. Seine Kleidung war schwarz. Bis auf das Alter ist die Beschreibung für den Betrüger, der einen Tag zuvor ebenfalls eine alte Frau beklaut hat, ähnlich. Zeugen, denen der Betrüger gegen 16.30 Uhr im Bereich des Malvenwegs aufgefallen ist, oder die Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07731 8880 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Die Polizei warnt eindringlich davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen und rät zu besonderer Vorsicht bei Handwerkern, die unaufgefordert vor der Tür stehen und Einlass fordern. In solchen Fällen rät die Polizei, seine Türe zunächst nicht zu öffnen und Rücksprache mit einer Vertrauensperson zu suchen. Bei den Präventionsstellen der örtlichen Polizei und unter der Internetseite www.polizei-beratung.de erhält man Hinweise, um sich vor Betrügern wie diesem zu schützen.