Singen vor 4 Stunden

Schon wieder haben Whatsapp-Betrüger Erfolg! Frau überweist Kriminallen tausende Euro

Immer wieder versuchen Betrüger, mit den unterschiedlichsten Maschen an Geld zu kommen. Und haben immer wieder Erfolg – so auch in Singen, als ein Krimineller sich einer Frau gegenüber als deren Sohn ausgab