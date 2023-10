Als Knutschkugeln waren sie verschrien, die Nachkriegsautomobile von der BMW Isetta bis zum originalen Fiat Cinquecento. An die Fahrzeuge, in denen sich Körperkontakt nicht vermeiden ließ, erinnert eine Ausstellung im MAC-Museum.

Der Name des Museums ist Programm Das Museum Art & Cars zeigt Kunstwerke und automobile Oldtimer. Das Haus MAC1 wurde 2013 eingeweiht. Die Idee der Verbindung von Alltagserleben und Kunst in Kombination mit der Gebäudearchitektur stieß auf überregionale Resonanz. Erste Überlegungen zur Erweiterung entstanden wenig später. Die Grundidee des 2019 eröffneten MAC 2 gleicht der des MAC 2 – allerdings kann hier (neben der Präsentation von Oldtimern) Video- und Installationskunst gezeigt werden. Es ergänzt das MAC I, in dem vor allem Gemälde und Skulpturen der klassischen Moderne gezeigt werden. (sk)

Dabei habe die Liebesgeschichte, die im Singener Museum MAC 2 als Ausstellung konzipiert wurde, sogar eine Vorkriegs-Vorgeschichte, wie Kurator Emmanuel Bacquet den Besuchern bei der Ausstellungseröffnung näher brachte. Die kleinen Autos waren früh gefragt. Bereits in den 1920er Jahren seien kleine und leichte so genannte Cycle-Cars als Mittelding zwischen Motorrädern und Autos hergestellt worden. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden wieder Autos produziert, die billig in der Herstellung und dem Unterhalt waren. Klassiker wie das Urmodell des heute wieder produzierten Fiat 500, Goggomobil oder die Knutschkugel BMW Isetta werden gezeigt.

Die Ausstellung Knutschkugel & Co ist ein interessanter Spagat zwischen alten Kleinstwagen und modernen Bildern des Pop-Art Künstlers Romulo Kuranyi. | Bild: Thomas Güntert

Doch die Geschichte dieser Kleinstmobile ist noch nicht zu Ende, wie Bacquet ausführt: In jüngster Zeit feiern die Kleinwagen mit der Einführung ganz neuer Modelle wie dem Smart und anderen Großstadtflitzern Wiederauferstehung. Die vielfältige Ausstellung erstreckt sich vom Dixi DA-1 aus dem Jahr 1928 bis hin zum Messerschmitt Kabinenroller und läuft bis zum 7. April.

Romulo Kuranyi gab bei der Vernissage einen Einblick in sein künstlerisches Schaffen. | Bild: Thomas Güntert

Die Ideengeberin Gabriela Maier von der Gabriela und Hermann Maier Stiftung konnte im Museum Art & Cars in Singen als Hausherrin rund 100 Besucher zur Vernissage der Ausstellung „Knutschkugel & Co“ begrüßen. Die Ausstellung der historischen Kleinstwagen wird ergänzt von moderner Pop-Art des Künstlers Romulo Kuranyi.

Thomas Warndorf (links) hielt bei seiner Laudatio zur Kunstausstellung von Romulo Kuranyi ein Small Talk mit dem Künstler. | Bild: Thomas Güntert

Pressesprecher Thomas Warndorf gestaltete die Laudatio auf das Werk Kuranyis als Zwiegespräch. Der Sohn des ungarischstämmigen Künstlers Kont Kuranyi ist auch Halbbruder des ehemaligen Fußballprofis Kevin Kuranyi. Seine Mutter lebt als Schriftstellerin in Brasilien. So sei Kuranyi in einer multikulturellen Welt voller Farben, Emotionen und indigenen Einflüssen aufgewachsen.

Eine Liebesgeschichte im Dschungel aus Farben und Linien

Warndorf bezeichnete die Kunst Kuranyis als Liebesgeschichte im Dschungel aus Farben und Linien. Kuranyi selbst betonte, dass er ohne die Einheit von Existenz und Kunst nicht leben könnte. Emotionen zeigte er auch, als er von seinem Vater erzählte, der selbst Künstler war, aber nicht davon leben konnte und dem es heute nicht gut gehe. Er erinnerte sich, wie er als zweijähriges Kind die schöne Wohnung an der Copa Cabana mit einem Stift komplett durchgemalt hatte. Die Mutter sei fast durchgedreht und der Vater habe damals bereits seine Kunst erkannt.

Kuranyi malt heute auf Wandflächen, Holz, Aluminium, Leder und seine schnellste Leinwand war ein 3,5 Millionen teurer Bugatti mit 1500 PS. Der 34-Jährige stellte bereits vor zehn Jahren im Carrousel du Louvre in Paris aus. „Von da an konnte es nur noch abwärts gehen“, schmunzelte Kuranyi heute. Aber es kam anders. Er ist sehr erfolgreich mit seinen Arbeiten, in denen die indigenen Völker, die ihn schon früh faszinierten, stets zum Ausdruck kommen. Gegensätze, die zeigen, wie eindeutig, bunt, lebendig und verworren das widersprüchliche, glasklare Leben ist. „Ich fühle mich von diesen Bildern erobert, auf denen eine kraftvolle Lebendigkeit entsteht, wenn Portraits und abstrakte Formen miteinander verschmelzen“, sagt Warndorf. Beim Aufsaugen der Bilder sei es, als schütte sich ein Füllhorn der Gefühle aus. Kuranyi merkte an, dass der Betrachter selber entscheiden solle, was die Gesichter, Smileys und Facetten ausdrücken.

Im Anschluss an die Laudatio demonstrierte Kuranyi mit einem dicken Lackstift auf einer vorgefertigten Leinwand eine Live-Painting Performance. Als er zu zeichnen begann, schien sich seine ruhige Hand zu verselbstständigen, als wolle er auf malerische Art eine Geschichte von verschiedenen Kulturen und der Fülle menschlicher Begegnungen erzählen. „Meine Kunst ist eine emotionale Liebesgeschichte“, zog Kuranyi die Linie von den Bildern zu den automobilen Knutschkugeln um ihn herum.