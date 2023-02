Die Menschen in Singen und dem Hegau sind erschüttert über die Notlage der Erdbebenopfer in der Grenzregion der Türkei und Syriens. Deshalb waren sich die Initiatoren schnell einig, eine Spendenaktion ins Leben zu rufen. „Überall war die sofort die Bereitschaft da, bei der Aktion mitzuziehen“, erklärt Bernhard Grunewald, Vorsitzender des Integrationsvereins InSi. Es sei auch von Anfang an klar gewesen, dass wenn die Organisatoren sammeln, dann für die Opfer beider Länder.

Während in Syrien die Situation kompliziert sei und es für die Hilfskonvois schwieriger sei, durchzukommen, gebe es in der Türkei Strukturen, die die Hilfe erleichtern. „Damit die Spenden auch dort ankommen, wo sie gebraucht werden, geben wir sie an Caritas international in Freiburg weiter, die bereits Partner in der Region haben“, erklärt Grunewald.

Sechs lokale Partnerorganisationen vor Ort

Sechs lokale Partnerorganisationen seien mit hunderten Mitarbeiter und Freiwilligen im Einsatz und leisten Nothilfe, berichtet die Caritas. Die Caritas in Aleppo verteilte die Nahrungsmittelpaket und Decken. Auch in der Türkei versorgen Caritas-Helfer und zahlreiche Freiwillige hunderte Haushalte mit warmen Mahlzeiten und Winterartikeln.

Hier kann gespendet werden Für die Hilfe aus dem Hegau ist ein Spendenkonto von Caritas Singen-Hegau bei der Sparkasse Hegau-Bodensee eingerichtet: IBAN: DE89 6925 0035 0004 5863 27, Verwendungszweck: Der Hegau hilft Türkei und Syrien

Sachspenden würden derzeit keine aus Singen losgeschickt, denn es sei ein langwieriger Prozess, diese zu organisieren. „Das sind erhebliche Strecken und viele Zölle, alles muss deklariert werden“, begründet Grunewald. Langfristig sei dies vielleicht eine Option, aber derzeit würden Geldspenden eher helfen. Die Menschen könnten dann das, was benötigt werde, vor Ort kaufen.

Der Türkische Sportverein in Singen beteiligt sich ebenfalls an der Spendenaktion. „Mit dem Verein sind wir gut vernetzt, das sind einfach gewachsene Strukturen in Singen“, erklärt Grunewald. Das sei bei den Syrern in Singen noch nicht so. Einige Mitglieder des Türkischen SV hätten schon privat Geld an Verwandte und Bekannte geschickt und der Verein ruft auch zu Spenden für die Hilfsorganisation Türkischer Halbmond auf.