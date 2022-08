Eine 18 Jahre junge Frau fuhr in Begleitung einer ebenfalls 18-jährigen Sozia mit einem Piaggio Roller auf dem Radweg von Steißlingen in Richtung Singen. Unter der Brücke der B 33 stieß die junge Rollerfahrerin mit einer entgegenkommenden 67-jährigen Frau auf einem Pedelec zusammen, woraufhin beide stürzten, wie die Polizei berichtet. Die Fahrerinnen erlitten schwere Verletzungen. Die Sozia, die keinen Helm trug, verletzte sich ebenfalls. Rettungswagen brachten die drei Frauen in umliegende Krankenhäuser. Den durch die Kollision am Roller entstandenen Blechschaden schätzte die Polizei auf rund 1000 Euro, den Schaden am Pedelec auf etwa 150 Euro.