Am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr ist es in einer Gaststätte in der Hauptstraße in Singen zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der es nicht bei Worten blieb. Der Streit fand laut einer Mitteilung der Polizei zwischen einem 35-Jährigen und zwei noch unbekannten Männern statt. Im Laufe der Auseinandersetzung verlagerte sich das Geschehen vor die Gaststätte. Wie die Polizei informierte, sei der 35-Jährige dabei im Gesicht- und im Halsbereich verletzt worden.

Eine medizinische Versorgung habe er aber abgelehnt, teilt die Polizei weiter mit. Die Männer, die noch in Begleitung einer Frau gewesen sein sollen, entfernten sich anschließend unerkannt in Richtung Innenstadt. Einen der Tatverdächtigen beschreibt die Polizei als korpulent. Der andere soll eine Glatze gehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Singen unter der Rufnummer 07731 8880 in Verbindung zu setzen.