von Thomas Güntert

„Das Verlässlichste im vergangenen Geschäftsjahr waren die Treue der Mitarbeitenden und der Wasserstand, alles andere kam völlig anders“, sagte Sönke Bandixen, Verwaltungsratspräsident der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein AG (URh) bei der Bilanz-Medienkonferenz in Schaffhausen. Im Geschäftsjahr 2020 konnten aus dem Kursschifffahrtsverkehr knapp 2,8 Millionen Franken Umsatz erzielt werden, was einen Rückgang von 1,7 Millionen Franken oder rund 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. „Das sind dramatische Einbrüche, die durch nichts aufzufangen sind“, so Bandixen.

Der Aufwandüberschuss von rund 1,5 Millionen Franken konnte durch Kurzarbeitsentschädigungen für fast sechs Monate und Härtefallzahlungen auf einen Unternehmensverlust von rund 420.000 Franken begrenzt werden. Da die URh Härtefallgelder erhalten hat, dürfen keine Dividenden in Form von Aktiencoupons ausgegeben werden. Eine Kapitalbeschaffung durch die Aktionäre ist zurzeit aber noch kein Thema. Mit rund 186.000 Passagieren wurden im letzten Jahr 47 Prozent weniger befördert als 2019. „Die faktische Grenzschließung bis Mitte Juni war ein wesentlicher Grund für die tiefen Passagierfrequenzen“, sagte URh-Geschäftsführer Remo Rey.

Bis Pfingsten fahren die Kursschiffe der URh donnerstags bis sonntags. Danach starten die täglichen Kurse zwischen Schaffhausen und Kreuzlingen. | Bild: Thomas Güntert

Nachdem bis Ende Juni rund 100.000 Passagiere fehlten, war die URh hoffnungsvoll in den Sommer gestartet. Die Menschen machten beidseitig der Grenze wieder Urlaub im eigenen Land. Im Juli kam dann aber die Maskenpflicht, was wiederum zu einem Passagierrückgang von etwa 20 Prozent führte. Obwohl die Kapazitätsgrenze aufgehoben wurde, kam im August, normalerweise stärkster Monat im Jahr, gerade noch die Hälfte an Fahrgästen, was Rey ebenfalls auf die Maskenpflicht zurückführt.

Trotzdem wurde das Herbstangebot der URh nicht verändert. Durch das gute Wetter und das reduzierte Angebot am Obersee kam noch ein ordentliches Betriebsergebnis zustande. Als dann die deutschen Verordnungen keine Reiseaktivitäten mehr erlaubten und die grenzüberschreitende Herbst Hopping abgesagt werden musste, wurden der gesamte Betrieb eingestellt und die Mitarbeitenden wieder in Kurzarbeit geschickt.

Remo Rey (links) und Sönke Bandixen hoffen, dass die Leute wieder Urlaub in der Region machen und vermehrt die Flotte der URh in Anspruch nehmen. | Bild: Thomas Güntert

Die URh rechnet in diesem Jahr mit 30 Prozent weniger Passagieren wie im Durchschnitt, aber mit 20 Prozent mehr als im letzten Jahr. In der Annahme eines mäßigen Passagieraufkommens reduzierte die URh den Fahrplan im Frühling 2021. Bis an Pfingsten fahren die Kursschiffe donnerstags bis sonntags, danach starten die täglichen Kurse zwischen Schaffhausen und Kreuzlingen. Die Covid-Verordnungen in Baden-Württemberg verunmöglichen aktuell rein touristisch ausgerichtete Reisen, was für die URh faktisch einer Grenzschließung gleichkommt. Es werden nur die Schweizer Landestellen und Büsingen bedient. In Abstimmung mit dem Landratsamt Konstanz hat die URh entschieden, dass die deutschen Anlegestellen nicht angefahren werden.

Rey erklärte, dass die deutsche Verordnung vorsehe, dass man sich nicht mit einem Gefährt vom Wohnort zur Erholung entfernen sollte. An Bord gilt Maskenpflicht und die Bordgastronomie bleibt weiterhin geschlossen. Die URh verzichtet auf die Bewirtung auf dem Oberdeck, weil dadurch zu viele Plätze verloren gingen und es unrentabel wäre. Zum Saisonstart gibt es das Angebot, dass bis Ende April Fahrräder kostenlos mitgenommen werden können. Bandixen und Rey sind zuversichtlich, dass nach den Impfungen und der Vereinfachung des Grenzübertritts mit Lockerungen gerechnet werden kann, die der URh im dritten Quartal des Jahres zugute kommen. „Wenn der Petrus noch etwas hilft, dann kann man guten Mutes sein“, so Bandixen.