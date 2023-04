Der Regen der letzten Tage hat nicht bei allen für Missstimmung gesorgt. Vor allem die Tatsache, dass der Niederschlag im gesamten Einzugsbereich des Bodensees zu bemerken war, sorgt bei Remo Rey für Freude. Dabei geht es um Zentimeter, wie der Geschäftsführer der schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) anmerkt: „Zuletzt haben uns sechs Zentimeter unterm Kiel gefehlt, aktuell hat der Pegel um zwölf Zentimeter zugelegt“, erklärt er auf Nachfrage des SÜDKURIER. Dies bedeute eine stabile Lage.

Der aktuell noch notwendige Streckenunterbruch zwischen Diessenhofen und Stein am Rhein könne aufgehoben werden. Der steigende Pegel ermögliche es ab Donnerstag, 20. April, den Fahrbetrieb wieder durchgehend zu gewährleisten. Übers Wochenende verkehren die Kursschiffe der URh wieder fahrplanmäßig donnerstags bis sonntags zwischen Schaffhausen und Konstanz/Kreuzlingen ohne Einschränkungen, so Rey.

Ab Mai würden sogar wieder täglich Schifffahrten angeboten, heißt es in einer Pressemitteilung der URh aus Schaffhausen.

„In den vergangenen Tagen ist der Pegelstand im Rhein stark angestiegen“, berichtet Rey in der Pressemitteilung. Damit stehe dem uneingeschränkten Schifffahrtserlebnis auf Untersee und Rhein nichts mehr im Wege. Jetzt könne man wieder auf Sonnenschein hoffen, bestätigt Rey, nachdem von Saisonstart am Karfreitag bis jetzt während mehrerer Fahrtagen aufgrund von Niedrigwasser die Strecke zwischen Diessenhofen und Stein am Rhein gesperrt worden war. In dieser Zeit seien rund 8000 Passagiere gezählt worden, was einem Minus von 26 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode entspreche. „Das Wetter war insgesamt kalt und nass, mit Ausnahme vom Ostermontag, was zu tieferen Frequenzen gegenüber dem Saisonstart 2022 führte“, so Rey.

Mehr Info im Internet mit dem aktuellen Fahrplan unter: http://www.urh.ch