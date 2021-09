Eine 20 Jahre alte Autofahrerin ist am Donnerstag gegen 21.40 Uhr einem unbekannten Auto ausgewichen und mit ihrem Wagen auf dem Seitenstreifen gelandet. Laut Polizeiangaben sei ihr auf dem Weg von Bohlingen in Richtung Schienen ein Auto auf ihrer Spur entgegen gekommen und habe nicht auf Lichthupe reagiert. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei sie deshalb auf den Seitenstreifen ausgewichen. Dann habe sie die Kontrolle über den Wagen verloren, sich um 90 Grad gedreht und mit in der Luft hängenden Hinterrädern liegen geblieben.

12.000 Euro Schaden und Suche nach anderem Fahrer

Dabei blieb sie zwar unverletzt, aber das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Kranwagen geborgen werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 12.000 Euro.

Das entgegen kommende Auto sei weiter gefahren. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Singen entgegen unter (0 77 31) 88 80.